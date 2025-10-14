Buss har kört av vägen – 40 passagerare ombord

En stadsbuss körde av vägen i utkanten av Skövde på tisdagsmorgon.

Det var strax innan åtta på tisdagsmorgonen som en buss på riksväg 49 strax utanför Skövde körde av vägen. Bussen var på väg in till stan och ett 40-tal passagerare var ombord när olyckan hände.

– En stadsbuss har kört av vägen. Den står delvis i diket och det var en överhängande risk att den skulle välta, säger Mattias Wejshag, på räddningstjänsten i Skaraborg till Nyheter24.

Ingen skadad i bussolycka Skövde

Alla passagerare kunde evakueras och ingen har skadats vid olyckan. Eftersom det var risk att bussen skulle välta har vägen varit avstängd.

– Bussen kunde säkras från att välta och räddningstjänsten är nu avslutad, säger Wejshag.