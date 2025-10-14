Nyheter24
Nyheter /Buss

Buss har kört av vägen – 40 passagerare ombord

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 08:30
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 09:31
polisbil och skylt på olycka
Foto: Christine Olsson / TT & Johan Nilsson / TT

En stadsbuss körde av vägen i utkanten av Skövde på tisdagsmorgon.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Buss, Skaraborg

Det var strax innan åtta på tisdagsmorgonen som en buss på riksväg 49 strax utanför Skövde körde av vägen. Bussen var på väg in till stan och ett 40-tal passagerare var ombord när olyckan hände.

– En stadsbuss har kört av vägen. Den står delvis i diket och det var en överhängande risk att den skulle välta, säger Mattias Wejshag, på räddningstjänsten i Skaraborg till Nyheter24.

Ingen skadad i bussolycka  Skövde

Alla passagerare kunde evakueras och ingen har skadats vid olyckan. Eftersom det var risk att bussen skulle välta har vägen varit avstängd. 

– Bussen kunde säkras från att välta och räddningstjänsten är nu avslutad, säger Wejshag. 

Olyckan har orsakat en hel del köbildning i morgontrafiken och polisen hanterar nu bärgning av bussen.

