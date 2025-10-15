Domare stoppar Trumps massuppsägningar

Donald Trumps administration måste tillfälligt stoppa massuppsägningar av offentliganställda.
Enligt den federala distriktsdomaren i ärendet, Susan Illston i San Francisco, är uppsägningarna till synes politiskt motiverade och genomförs utan större eftertanke.
"Mänsklig kostnad som inte tolereras"
— Det handlar om en mänsklig kostnad som inte kan tolereras, säger Illston, som gör bedömningen att bevisningen i slutändan kommer visa att nedskärningarna sker i strid med lagen och överskrider administrationens befogenheter.
Dokument som lämnats in av Trumpregeringen gör gällande att över 4 100 anställda inom åtta olika myndigheter ska sägas upp. Uppsägningarna är en del av president Trumps försök att få grönt ljus för sin budget.
Till följd av oenigheten kring budgeten stängdes den amerikanska statsapparaten ned 1 oktober.