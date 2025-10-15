Domare stoppar Trumps massuppsägningar

Donald Trumps administration måste tillfälligt stoppa massuppsägningar av offentliganställda, meddelar en federal domstol sent på onsdagskvällen.

Enligt den federala distriktsdomaren i ärendet, Susan Illston i San Francisco, är uppsägningarna till synes politiskt motiverade och genomförs utan större eftertanke.

Foto: John McDonnell

"Mänsklig kostnad som inte tolereras"

— Det handlar om en mänsklig kostnad som inte kan tolereras, säger Illston, som gör bedömningen att bevisningen i slutändan kommer visa att nedskärningarna sker i strid med lagen och överskrider administrationens befogenheter.

Dokument som lämnats in av Trumpregeringen gör gällande att över 4 100 anställda inom åtta olika myndigheter ska sägas upp. Uppsägningarna är en del av president Trumps försök att få grönt ljus för sin budget.