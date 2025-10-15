Trots att bilstölderna i Sverige minskar finns det ändå bilmärken som fortsatt toppar tjuvarnas önskelista. Har du någon av dem? Då kanske du är nästa byte.

Under 2025 har bilstölderna i Sverige minskat markant, vilket är goda nyheter för både privatpersoner och försäkringsbolag. Men trots det positiva trendbrottet är vissa bilmodeller fortfarande särskilt utsatta. Vissa märken försvinner från gatan på bara några minuter, och kommer inte tillbaka.

Var i landet du bor påverkar också. I vissa områden är bilstölder betydligt vanligare än i andra, och tjuvarna vet precis vad de letar efter. En ny rapport från Larmtjänst visar vilka bilar som är mest attraktiva för att ja, stjälas.

Nyare bilar – försvinner spårlöst

Av de 3 221 efterlysta personbilarna har över en tredjedel ännu i dag inte hittats. När det gäller nyare årsmodeller, från 2018 och framåt, är siffran ännu högre, hela 38 procent är fortfarande borta. Det tyder enligt Larmtjänst på att fordonen ofta snabbt förs ut ur landet, då blir de nästan omöjliga att spåra.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Vissa regioner drabbas hårdast

Risken att bilen blir stulen varierar kraftigt beroende på var i landet man bor. Flest stölder sker i Stockholm, där 976 bilar rapporterats stulna under perioden. Även Region Syd, i Skåne, och Region Väst, som Göteborg, är hårt drabbade med hela 533 respektive 558 stölder.

Annons

De övriga regionerna ligger betydligt lägre i statistiken, men den organiserade brottsligheten känner inga gränser, och tjuvarna blir allt skickligare med ny teknik som möjliggör att stjäla bilar på bara några minuter, helt utan nyckel.

10 mest stulna bilmärkena i Sverige 2025

Trots att antalet efterlysta bilar minskat med över 21 procent hittills under 2025 jämfört med 2024, sticker vissa bilmärken fortfarande ut i statistiken. Det visar färska siffror från Larmtjänst, som kartlagt stölder av personbilar i Sverige under årets tre första kvartal.

Volvo toppar listan, igen, som det mest efterlysta bilmärket – något som kanske inte förvånar, med tanke på dess stora närvaro på den svenska marknaden. Därefter följer tyska och japanska märken som Volkswagen och Toyota.

Volvo – 521

– 521 Volkswagen – 320

– 320 Toyota – 273

– 273 Mercedes-Benz – 247

– 247 BMW – 243

– 243 Audi – 230

– 230 Peugeot – 135

– 135 Kia – 113

– 113 Saab – 110

– 110 Ford – 109

Foto: Johan Nilsson/TT

Minskar, men hotet kvarstår

Trots den positiva nedgången i antalet stölder visar statistiken ändå att vissa särskilda bilägare fortfarande löper stor risk, speciellt om bilen är ny, populär och står parkerad i "fel" område.