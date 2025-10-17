24-årig kvinna hittad död i Victoria – efter tre år

Efter tre år av ovisshet har nu kvinnan, som försvann spårlöst i oktober 2022, hittats död.

I över tre års tid har en ung kvinnas mystiska försvinnande skakat både polis och allmänhet i delstaten Victoria, Australien. Det var ett fall som väckte stor uppmärksamhet, inte minst på grund av den plötsliga tystnaden efter hennes sista livstecken.

Efter år av ovisshet har sökandet nu nått sitt slut.

Kvinna hittad död efter tre år

Den unga kvinnan Lucinda Miller, 24, försvann spårlöst i oktober 2022 efter att ha tagit en samåkningsbil från Melbourne till Neerim South, i östra Victoria. Hon sågs senast när hon enligt uppgifter blev avsläppt vid vägkanten strax efter klockan halv 12 på morgonen. Därefter hördes eller sågs hon, aldrig igen.

Efter flera tidigare sökinsatser utan framgång, tog fallet en ny vändning när polisen nyligen fick in ett tips från en lokalbo. Den nya informationen ledde till att polisen började granska data från Uber, vilket blev en avgörande pusselbit, det rapporterar australienska mediet ABC.

Lucinda Miller. Foto: Victoria Police

Totalt 60 personer som deltog i sökinsats

Med hjälp av teknik och hundar kunde ett nytt sökområde två kilometer norr om det tidigare bestämmas. Där, gömd i tät buskmark cirka 80 meter från vägen, gjordes det tragiska fyndet. Bland de mänskliga kvarlevorna fanns även personliga tillhörigheter, inklusive kläder och en vodkaflaska, vilket ytterligare hjälpte identifiera kvinnan.

Totalt deltog cirka 60 personer i den intensiva sökinsatsen som sträckte sig över flera dagar. Enligt polisen krävdes det ett enormt fysiskt engagemang för att ta sig fram i den snåriga terrängen.

Foto: Gabriella Bruske/TT

Misstänker inte brott