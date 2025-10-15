Johanna Jansson, dömd för det tragiska mordet på 21-åriga Tove i Vetlanda, har återigen hamnat i blåsväder.

Bakom murarna i Ystads kvinnofängelse fortsätter vardagen, med allt annat än lugn och ro. I ett stängt samhälle där regler, relationer och roller snabbt kan förändras, är vardagliga konflikter sällan långt borta.

En väl omtalad fånge i Sverige, nämligen Johanna Jansson, dömd för det tragiska och brutala mordet på sin vän, 21-åriga Tove i Vetlanda, har återigen hamnat i fokus. Denna gång inte för vad som hände i det förflutna, utan för sitt beteende just i dag.

Vad händer egentligen när en dömd mördare fortsätter att skapa rädsla, även innanför murarna av ett fängelse?

Foto: Polisen/Privat

Polisanmäld efter våldsam incident

Det var en kväll i oktober 2022 som Tove försvann och senare tragiskt nog, hittades död. Efter incidenten dömdes Johanna Jansson till livstids fängelse i tingsrätten för mord och grovt gravfridssbrott.



Annons

Efter att ha spenderat år i fängelset visar nu en ny incidentrapport från Kriminalvården att Johanna Jansson anmälts efter att ha varit delaktig i ett bråk på anstalten i Ystad den 21 september 2025. Enligt rapporten ska personal ha hört skrik och rusat till platsen, där de fann en medintagen sittande på golvet, gråtande och med händerna runt huvudet. Två andra intagna, däribland Jansson, sprang samtidigt mot pentryt.

Det som väckt särskild uppmärksamhet är att de två kvinnorna enligt personalens vittnesmål gjorde en "high five" direkt efter händelsen, enligt Expressen.

Foto: Polisen

Sprider lögner om andra

I förhör har Johanna Jansson själv kommenterat händelsen. Hon berättade att situationen på avdelningen varit spänd på grund av renoveringar, vilket lett till att flera intagna tvingats dela celler mot sin vilja.

Annons

Enligt henne var bråket en följd av att utsatta kvinnor “sprider lögner om andra”, och att det fanns spänningar kring en obetald skuld till Förtroenderådet, ett ansvar som Jansson själv haft.

"Det har varit en påfrestande tid", sa hon då under förhöret.

Hon medgav också att hon tagit tag i kvinnans arm, men förnekade att någon triumferande gest skulle ha förekommit.

Fler incidenter – och planer på att rymma

Det här är inte första gången Johanna Jansson varit inblandad i händelser under sin tid inom Kriminalvården. Tidigare har hon kopplats till planer på rymning från Hinsebergs anstalt. Kriminalvårdens riskbedömning har länge pekat på hög risk för både våld och hot.

Annons

I början av oktober avslogs hennes begäran om permission, en ansökan som bland annat skulle ha gett henne möjlighet att äta på McDonald’s och promenera vid havet.

LÄS MER: Mördaren Johanna Jansson skriver en bok i fängelset

Foto: Mikael Fritzon/TT

Isolering och varning

Efter bråket i september har Jansson nu satts i isolering och tilldelats en varning. Enligt Kriminalvården finns hela förloppet dokumenterat på film, och materialet visar tydligt att den utsatta kvinnan blivit attackerad.

Johanna Jansson avtjänar just nu ett 16-årigt fängelsestraff för mordet på Tove. Ett brott som skakade hela Sverige, och som än i dag kastar skuggor över både offrets och gärningsmannens liv.