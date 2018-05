Med kläderna på ser de ut som vem som helst. Men när plaggen åker av visar sig en helt ny sida av de tillsynes ordinära personerna.

Deras kroppar agerar nämligen canvas för riktiga konstverk – i form av tatueringar

Bakom de otroliga bilderna ligger fotografen Alan Powdrill.

– Jag tittade på Helmut Newtons berömda bildserie på nakna och påklädda modeller i samma poser. Jag tänkte att det skulle kunna bli väldigt intressant att fota riktiga människor i sin kroppskonst, berättar Powdrill.

Sedan dess har Powdrill fotat modiga tatueringsentusiaster från hela England.

Den person i fotoserien som Powdrill tycker stod ut mest var Graham Platts. Han var hela 51 år gammal när ha lade sig under tatueringsnålen för första gången. Idag är han 58 år, och större delen av hans kropp är täckt av bläck.

Graham Platts, 58: “Jag var 51 när jag började och min far var redan död och min mamma sa ingenting, för hon var i ett tidigt stadium av demens” Foto: Alan Powdrill

En annan person vars tatueringshistoria verkligen är speciell är Victoria Clarke. Hon är inne på sin tredje “bodysuit”, alltså heltäckande tatueringar på kroppen.

– Varje gång har hon lasrat bort originaltatueringen för att sedan tatuera en ny ovanpå. Fantastiskt, säger Powdrill.

Victoria Clarke, 37: “Mina tatueringar är en del av den jag är och jag kommer alltid älska min bodysuit, nu och när jag är 80. Respekten och kärleken jag får för hur jag ser ut är vad det handlar om”. Foto: Alan Powdrill

Fotografen Alan Powdrill har – trots sitt intresse för tatueringar – inga gaddningar själv.



Men han funderar på att skaffa en – på ett villkor. Powdrill samlar just nu in pengar via (du hittar hans Kickstarterkampanj här) för att göra en fotobok av sina bilder. Han kallar projektet för "COVERED".

– Jag har lovat mig själv att jag ska skaffa en tatuering om boken blir verklighet, säger han.

