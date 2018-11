Elena lät naglarna växa i 4 år: "Jag kallar dem för mina bebisar"

Hur långa kan egentligen ett par naglar bli? Frågar du Elena Shilenkova, 35, från Sankt Petersburg i Ryssland skulle hon svara "över 10 centimeter".

För fyra år sedan slog hon vad med sin kompis om att hennes naglar skulle bli extremt långa, något som kompisen inte trodde en sekund på.

I dag är naglarna 12 centimeter långa och Elena har slagit nytt rekord i Ryssland. Hon har nu landets längsta naglar, skriver The New York Post.

Är hennes små bebisar

Fyra år har det alltså tagit för Elena att få naglarna att bli så långa. Det är tillräckligt lång tid för att hon ska kalla dem "mina små bebisar".

– Jag har döpt dem till "mina små bebisar", eftersom de är 4 år gamla. Jag hanterar dem på samma sätt som jag skulle hantera små barn, säger Elena, enligt The New York Post.

Och det är mycket i hennes liv som har ändrats på grund av hennes "små bebisar".

Elenas naglar är idag 12 centimeter. Bildkälla: Faksimil/Youtube/Elenabeauty

Gör allt för att skydda bebisarna

Elena berättar att hon inte längre gör saker som hon egentligen älskar att göra. Trots att hon gärna skulle vilja sporta, så vägrar hon att simma i havet och att spela tennis. Allt för att hennes "barn" inte ska ta skada.

Hon vägrar även att bära vantar under Rysslands kallaste vinterdagar. Istället har hon händerna i sin handväska när hon är utomhus, skriver The New York Post

Ätit kosttillskott

För att naglarna skulle kunna växa har hon bland annat ätit kosttillskott. Var sjätte månad har hon tagit tabletter som gör att naglarna blir starkare. Men hon erkänner, trots att tillskotten gjort hennes "små bebisar" starkare, så går de sönder ibland.

– Jag är alltid rädd att slå av en del av nageln, och då slösa min tid på att laga dem. De går faktiskt av litegrann ibland, men då reparerar jag de på en gång, säger hon enligt The New York Post.

