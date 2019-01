Cyntoia Brown var bara 16 år gammal när hon sköt Johnny Allen till döds i hans hem. Allen, som var en 43-årig man, hade tagit med 16-åringen hem till sig för att ha sex med henne.

Tvingades in i barnsexhandel

Under tiden innan och under skjutningen bodde Cyntoia hos 24-åriga hallicken "Cut-throat", som hittade henne efter att hon rymt hemifrån och bodde på gatan. Snart därefter förvandlades flickans vardag till en våldsam mardröm, enligt The Spokesman Review.

"Cut throat" tvingade dagligen i flickan droger och använde sig av grov misshandel och våldtäkt som medel för att styra Cyntoia.

24-åringen tvingade in 16-åringen i barnsexhandel och sextrafficking – och det var alltså då hon mötte Johnny Allen.

Skjutningen

Trots att hon bara var 16 år gammal dömdes hon som en vuxen i skjutningen. Bildkälla: Dokumentären "Me facing life"

En kväll, när hon tvingats ut av "Cut-throat" för att sälja sex, mötte hon Johnny Allen. Han föreslog att de skulle göra "någonting kul" och körde hem 16-åringen till sig.



Vad som hände sedan går inte med säkerhet att fastställa. I Cyntoias dom menar rätten att hon dödade 43-åriga Allen, innan hon stal pengar och vapen från hans bostad och lämnade platsen i hans bil.

Enligt Cyntoias egna vittnesmål ska Allen ha börjat bete sig märkligt och väldigt hotfullt när de anlände till hans hem. I ett ögonblick där hon var övertygad om att Allen skulle skada henne, sköt hon honom.

Hon visste att hon inte kunde återvända till "Cut-throat" utan pengar, så hon stal Allens plånbok och två vapen för att ge till hallicken.

Trots Cyntoias utsatta situation och ringa ålder dömdes hon i rätten som vuxen till livstids fängelse utan chans till villkorlig frigivning förrän minst 51 avtjänade år.

Enormt stöd online – och i kändisvärlden

Under 2017 spreds Cyntoias historia som en löpeld på nätet bland såväl rättvisekämpar som kändisar. Det hela började med att den lokala tv-stationen Fox 17 Nashville sände ett inslag om hennes liv i fängelset.

I inslaget pratade Dan Birman, akademiker och journalist, om den orättvisa som hennes livshistoria innebar. Han var även med och producerade dokumentären "Me facing life: Cyntoia's story" 2011, som fick stor spridning.

Många berördes av Cyntoias berättelse och yrkade för att hennes fall skulle ses över och att hennes straff skulle förkortas. Inom kändisvärlden gjorde många sina röster hörda, bland annat Rihanna och Kim Kardashian West.

Både Rihanna och Kim Kardashian West berördes av Cyntoias historia. Foto: Thibault Camus, Evan Agostini / TT

Efter 15 år i fängelse – nu blir hon fri

Sedan 2017 har kampen för Cyntoia fortsatt – och nu, efter nästan 15 år i fängelset, har Cyntoia benådats. Datumet då den nu 30-åriga Cyntioa får lämna fängelset är satt den 7 augusti 2019.

Cyntoia Brown får lämna fängelset den 7 Augusti 2019. Bilkälla: The Tennessean

– Cyntoia Brown begick, enligt sitt egna vittnesmål, en fruktansvärd handling vid 16 års ålder. Trots det så är det för hårt att döma en ungdom till ett livstidstraff på minst 51 år, särskilt med tanke på de fantastiska steg som fröken Brown tagit för att bygga upp sitt liv, sade Bill Haslam, som utfärdade benådningen, enligt BBC.



Beslutet hyllas på nätet

Benådningen har mötts med en riktig glädjestorm online, bland annat har #CyntoisBrown trendat på Twitter. Och de kändisarna som varit insatt i fallet har också varit snabba på att stämma in i firandet.

Sophia Bush visade sitt stöd på Twitter. Foto: Jordan Strauss /TT

Kim Kardashian West firade benådningen. Foto: Willy Sanjuan /TT

"TACK guvernören" skriver Jada Pinkett Smith på Twitter. Foto: Chris Pizzello/ TT

Vill du läsa mer om Cyntoia Brown? Då kan du göra det här.