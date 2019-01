All flygtrafik stoppad på Heathrow – misstänkt drönare

På bara några veckor är det andra gången som en stor flygplats i Storbritannien drabbats av något liknande.

Det är alla avgångar som har ställts in, men ankommande flygplan tillåts att landa. Men det var alltså all trafik på norra banan (en av två startbanor) som ställdes in helt.

Orsaken ska vara iakttagelser av drönare vid Heathrow, rapporterar Dagens Nyheter.

”För närvarande undersöker vi en drönariakttagelse vid Heathrow och arbetar i nära samband med Metropolitan Police för att hindra alla hot mot säkerheten. Som en förebyggande åtgärd har vi stoppat alla avgångar medan vi utreder”, säger en talesperson för flygplatsen i ett skriftligt uttalande, enligt The Guardian.

Trafiken återupptogs igen vid 19.15 av några plan som lyfte. Men den totalt avstängda trafiken ledde till att de plan som lyft blev omkring 90 minuter försenade.

