Ett flygplan har kört in i en vägg på Arlanda

Det var strax före 18 under onsdagskvällen som flygplanet körde in med ena vingen i en byggnad på Arlanda. Tanken var att planet skulle in till terminal 5.

Och exakt vad det är som hänt utreds just nu.

– Vi håller fortfarande på och jobbar på plats, säger Mats Almqvist vid Stockholmspolisen en knapp timme efter olyckan, skriver Aftonbladet.

Mobil trappa

Enligt polisen verkar det som att flygplanet har krockat via en mobil trappa. Byggnaden som flygplanet ska ha kört in i, verkar röra sig om en byggnad som ska rivas.



Kaos

Ett vittne på plats berättar att det är fullständig kaos på Arlanda.

– Det är fullt med polisbilar, brandbilar, you name it, allting. Jag såg att: “shit vingen sitter fast I väggen, sånt händer ju inte”, säger ett vittne till Aftonbladet.



Men på plats verkar det vara en obehaglig stämning enligt ett vittnet.

– Det är en väldigt obehaglig stämning, folk är uppjagade och det snackas en hel del här, säger hen till Aftonbladet.



Passagerare ombord

Enligt Aftonbladet var det 179 passagerare ombord på planet som kört in i väggen. Men enligt polisen ska ingen ha kommit till skada.

Bekräftat

– Jag kan bekräfta att det har skett en händelse med ett Air India-plan på Arlanda, säger Alma Johanson på Swedavias presstjänst till Expressen.

