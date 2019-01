Polisen i Finnmark i Norge fick under natten in ett larm om att en hund hade lämnats ensam i kylan. Ägaren hade lagt sig för kvällen, utan att ta in hunden. Enligt operationschefen Jon Arne Pettersen var det 21 minusgrader och kraftiga vindar.

– Vi fick tips om att hunden hade varit ute under en lång tid. Vi kämpade med att få tag i ägaren och tillslut fick vi bryta oss in. Så idag har vi lyckats med vårt mål att rädda liv, säger Jon Arne Pettersen till ABC nyheter.

Räddningen fick ett lyckligt slut och polisen kunde överlämna hunden till ägaren. Pettersen menar att man måste använda sina huvuden i kylan.

– Djur har rätt till välfärd enligt lag. Kom ihåg att det är kallt för djuren också.

Tips för din hund i kylan

Precis som människor kan hundar drabbas av förfrysningsskador när det är riktigt kallt. Störst risk för skador är det på öronen, tassar och svansen. Tecken vid förfrysningsskador är att öron, svanstipp eller andra områden rodnar, svullnar upp eller är ömma. Om du misstänker att din hund har förfrusit sig ska du kontakta en veterinär.

Vid kalla temperaturer kan hunden drabbas av köldkramp. Under promenaden stannar hunden upp och vägrar gå, samtidigt som den lyfter en eller flera tassar. Om en hund får köldkramp är det bra att värma upp hundens tassar i sina händer och massera försiktigt. Är det en liten hund kan man lyfta upp den och bära innanför jackan. Inträffar det ofta kan det vara bra med kortare promenader och istället aktivera hunden inomhus.

Ett bra tips är att använda sig av ett täcke för att skydda hunden. Vissa hundar behöver ha täcke så fort det är några minusgrader, medan vissa klarar sig året runt. Det beror på vilken ras det är. Polarhundar har sällan några problem, men mindre hundar kan behöva täcke under hela höst- och vintersäsongen.

Informationen är hämtad från Agria.