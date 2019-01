Som hundägare vet man att det finns vissa saker som man måste skydda sitt husdjur ifrån. Choklad, glasbitar, och ibland andra hundar – listan kan göras lång.

Men det finns en fara som de allra flesta glömmer. Kanske främst, för att faran tillkommer, och försvinner, beroende på väderlek.

Nämligen isiga vattensamlingar, allra främst sjöar.

Varje år dör cirka 30-40 hundar i Sverige av drunkningsolyckor, enligt Agria. Och det är just under vintern som de flesta av dessa olyckor förekommer. Oftast inträffar olyckorna när hunden springer ut på en istäckt sjö, täckt med tunn is, som inte klarar hundens vikt.

Hur undviker man faran?

– Det enklaste sättet att undvika drunkningsolyckor är att ha sin hund kopplad i närheten av vatten eller isar. Om hunden går lös måste den vara lydig och agera direkt på inkallning, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur hos Agria Djurförsäkring, i ett pressutskick.

Händer det att hunden går igenom isen så är det viktigt att inte få panik och springa efter. Då är risken att du också hamnar i vattnet. Stanna istället kvar och försök locka hunden till dig, säger Olsson i pressutskicket.

Praktiska tips

Utrusta hunden med sele och lång lina under skridskoturen istället för att ha den lös

Om hunden är lös – försäkra dig om att den alltid kommer på inkallning

Spring inte ut på isen – locka tillbaka hunden istället

Efter att hunden är i säkerhet är det viktigt att torka den ordentligt. Linda aldrig in hunden i filtar, då detta får motsatt effekt och istället stänger inne kylan. Låt hunden återgå till normaltemperatur under ett dygn. Det är bra att massera hunden för få igång blodcirkulationen, och låt den gärna röra på sig när den känner sig pigg, skriver Lokaltidningen.

