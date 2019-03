Varje år reser tusentals svenskar, britter, amerikaner – ja folk från hela jorden till det gamla koncentrationslägret Auschwitz i Polen.

Det har förmodligen inte undgått någon att det, på just den platsen, dog över en miljon människor under nazi-Tysklands framfart under andra världskriget.

Naturligtvis brukar man vilja ta ett foto för att minnas speciella händelser och det med all rätt, så länge man gör det på ett respektlös sätt kan man tycka.

Och det är väl just det, respekten, som folk nu tycks ha glömt. En ny trend håller nämligen på att spridas. Det handlar om att balansera på järnvägsspåren som leder in till det förra koncentrationslägret samtidigt som man blir fotad. Samma järnvägsspår som fraktade miljontals människor till sin död, skriver Unilad.

Ryter ifrån

Då många av fotografierna har lagts upp på sociala medier så är detta såklart inte något har undgått personalen på museet. I en tweet så uppmanar de folk att genast upphöra med det beteendet och visa lite respekt för de miljontals som dött.

Twitter-inlägget av personalen. Bildkälla: Twitter / @AuschwitzMuseum

"När du anländer till Auschwitz-museet, kom då ihåg att du är på platsen där över en miljon människor dödades. Respektera deras minnen. Det finns bättre ställen att lära sig hur man balanserar än på platsen som symboliserar deporteringen av hundratusentals människor till deras död", skriver de på sin Twitter.



Många positiva kommentarer

Tweeten som de lade ut under onsdagen har spridit sig som en skogsbrand och har fått över 20 000 retweets och över 38 000 gilla-markeringar.

I kommentarsfälten så hyllar flertalet människor inlägget.

"Det här är ett väldigt nödvändigt inlägg. Vår vana med att ta bilder har gått över gränsen", skriver en användare.

"Tack för att ni säger detta. Jag blir ledsen när jag ser att folk tar selfies vid museet. Jag förstår det inte."

I år var det 79 år sedan förintelsen ägde rum. Här kan du läsa allt om hur offren hyllades och mindes runt om i Sverige och världen.