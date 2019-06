Måndagen den 17 juni klockan 6:30 hittades hunden död i Bootle i Liverpool, Storbritannien. Där var den dumpad, och innan dess hade den lidit något enormt, skriver brittiska Metro.



Nu jagar polisen gärningsmännen.

Släpades efter bil

Allt tyder på att hunden blivit bunden bakom en bil som sedan kört, då ska hunden släpats efter. Det menar Joanne McDonald, inspektör på "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals". Anledningen till det är hundens omfattade skador.

– Jag tror att någon har knutit hunden bakom ett fordon och sedan kört iväg med avsikt att dra detta lilla stackars husdjur till sin död, säger hon.

Fruktansvärda skador

Och ja, skadorna är verkligen hemska.

– Det saknas hud på hennes fötter och det ser ut som hon har sprungit för att försöka hålla sig kvar bakom fordonet, tills hon längre inte orkade, säger McDonald.

Hunden hittades död efter att ha släpats bakom en bil. Bildkälla: RSPCA

Dessutom tyder också såren på hundens kropp att hon släpats länge, länge, efter bilen. Märkena runt halsen tyder också på det.

– Det är en mycket rå och grym handling. Den här stackars hunden måste varit skräckslagen och lidit enormt under denna fruktansvärda attack, säger McDonald

Ska hitta förövarna

Nu vill inspektören ta fast gärningsmannen eller gärningsmännen som gjorde det här grymma brottet. Inspektör Joanne McDonald hoppas att någon kanske har sett händelsen och kan identifiera den som utförde attacken, eventuellt om någon vet vem ägaren är.

– Jag vill och hoppas verkligen kunna hitta den som gjorde detta. Jag hoppas allmänheten kan hjälpa mig med den information jag behöver, säger inspektören, skriver Metro.