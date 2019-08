Donald Trump om tingsrättens beslut: "Väldigt nöjd"

Till mångas glädje, men även mångas besvikelse, har nu tingsrätten meddelat att ASAP Rocky tillsammans med de två medåtalade kommer att släppas fria – iallafall fram till domen den 14 augusti.



Nu har USA:s president Donald Trump twittrat om beskedet på sin Twitter.

"ASAP Rocky utsläppt från häktet och är påväg hem till USA från Sverige. Det var en skakig vecka, kom hem asap (as soon as possible reds. anm) ASAP!"

Gisslanexperten meddelade presidenten

Trump skickade för några dagar sedan sin gisslanexpert Robert O'Brien till Sverige för att delta i fallet.

O'Brien berättade i en presskonferens, efter att beskedet släppts, att han hade ringt Donald Trump.

Presidenten hade varit otroligt nöjd över beskedet och visade sin glädje på Twitter.