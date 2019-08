Sångaren Jon Bon Jovi var tillsammans med bandet "bon jovi" en av 80-talets främsta musiker. Bland annat ligger gruppen bakom superhits som "It's My Life" och "Livin' on a Prayer".

Men visste du att sångaren även är en aktivist? Det är han, och hemlöshet är en av hans stora hjärtefrågor – några som han har gjort en särskilt fin grej för.

Jon Bon Jovi utanför en av sina restauranger. Bildkälla: Instagram/jbjsoulkitchen

Hemlösa äter gratis

Närmare bestämt är Bon Jovi ambassadör för ett socialt projekt som heter "Soul Kitchen". En resturang som alla är välkomna till, men det finns en meny som är väldigt speciell.

Denna har nämligen inga priser – och erbjuder gratis mat om medlen inte finns. Tanken är att de som har råd betalar 20 dollar, ungefär motsvarande 190 kronor, för sin mat. De som inte har några pengar alls kan istället äta gratis och sedan volontär-arbeta i restaurangen.

Enligt Soul Kitchens hemsida är 51 procent av måltiderna finansierade via donationer. Resten finansieras just tack vare volontärarbete.



Kvalitetsprodukter

Bon Jovi öppnade sin första Soul Kitchen-restaurang år 2011 i Red Bank, New Jersey, vilket också är sångarens hemstad. Den andra restaurangen slog han upp nära Toms River, som också ligger i New Jersey, skriver restaurangen på sin hemsida.

På menyn finns både förrätter, huvudrätter och desserter med ekologiska produkter – alltså ser musikern till att även de utsatta får mat av kvalité.

