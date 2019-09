Nej, The Simpsons "förutspådde" inte Greta Thunberg

The Simpson hade premiär 1989 och har sedan dess både bjudit på underhållning och en och annan förutsägelse.

Bland annat sägs serien ha förutspått att Donald Trump skulle bli president, att USA skulle vinna över Sverige i Curling OS 2018 och den dramatiska vändningen i tv-serien Game of Thrones som chockade oss alla.

Nu menar många att The Simpsons kan lägga till ytterligare en spådom till listan – att Greta Thunberg skulle ta världen med storm. Men om granskar den här spådomen i sömmarna märker man snabbt att den inte stämmer.

"Förutspådde" Greta Thunberg

Det var ett par bilder i Reddit-tråden "Simpsons predicted it yet again" som fick internet att sätta kaffet i halsen.

I den hittar man en verklig bild bredvid vad som tycks vara en skrämdump från ett The Simpsons avsnitt.

På den riktiga bilden ser man den amerikanska presidenten Donald Trump tala i förgrunden, med Greta Thunberg blängandes i bakgrunden.

På bilden från The Simpsons ser man en tecknad Donald Trump hålla ett tal, med en sur Lisa Simpson i bakgrunden.

Bildkälla: Twitter/juliancastro, Twitter/salocinuy

Bildserien fortsätter, där ett fotografi där Greta Thunberg talar argt jämförs med en bild där Lisa Simpson gör detsamma.



Bildkälla: Reddit

Internets slutsats? Jo, att The Simpsons har gjort det igen! Fast nej, det har de inte.

Manipulerad bild

Det visar sig nämligen att den bilden som teorin främst hänger på, där Lisa Simpsons tittar surt på Donald Trump, är fake.

Bilden är tagen från ett avsnitt som sändes i augusti 2016. Om man tittar på det avsnittet ser man att Lisa Simpson inte alls står i bakgrunden och blänger. Hon är alltså ditsatt i efterhand.

Simpson-experter har också påpekat att bilderna som presenteras i Reddit-tråden är från två olika avsnitt, vilket ytterligare får teorin att fallera.

Alltså – den här gången faller faktiskt spådomen.

Läs även: Blundern i The Simpsons som de flesta missar – kan du se det?