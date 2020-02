Djurrättsaktivister vill stoppa ordet husdjur: "Nedsättande"

Brukar du säga att din hund eller katt är ditt "husdjur"?

Det borde du sluta med, i alla fall enligt djurrättsorganisationen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

De menar nämligen att termen är nedsättande och föreslår andra, mer jämställda, ord.

PETAS förslag

Det var i morgonprogrammet "Good Morning Britain" som Jennifer White, talesperson för PETA, kom med det omtalade förslaget.

I programmet förklarar White att PETA vill byta ut "pet", vilket översätts till "husdjur", mot mer inkluderande termer såsom "companion".

De är även skeptiska mot termen "ägare":

"Många människor som har hundar och katter kallar dem husdjur och refererar till sig själva som ägare och antyder därmed att djuret är en ägodel", säger White.

White menar att det här skapar en bild av djur som "utbytbara".

Möter kritik

Men alla håller inte med PETA.

I programmet gästar även publicisten Nick Ede. Han menar att White gör PETA en otjänst genom att haka upp sig på några ord:

"Jag är en ägare eftersom jag köpt min hund och jag äger den. Jag har ansvar för min hund som ägare", säger han i programmet.

Även på Twitter har många höjt sina röster. Bland annat kallas förslagit "löjligt" och "onödigt".

"Mer respektfullt"

PETAS grundare och VD Ingrid Newkirk har sedan dess utvecklat vad organisationen menar.

– I motsats till vad vissa tror vill vi inte förbjuda dessa ord. Vi menar bara att det vore mer respektfullt att referera till djuren i våra hem som "djurkamrater", säger hon till Fox News.

