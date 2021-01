Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt Astra Zenecas vaccin mot covid-19 – enligt källor till Svenska Dagbladet.

En pressträff är planerad till klockan 15, där EMA kommer ge ett utlåtande om vaccinet. Det väntas bli godkänt, med förbehållet att det inte går att garantera effekten för personer över 65.

Enligt källan till SvD kommer det vara upp till nationella hälsomyndigheter att ta ställning i hur respektive land vill använda vaccinet.

Kan ändras inom kort

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström är på samma bana:

– Vi får se hur godkännandet ser ut i dag. Det kommer sannolikt stå att det är osäkert just nu hur effektivt det är hos äldre, men inte att det helt saknar effekt. Det utgör grunden för den tyska rekommendationen, säger han till Expressen.

Men en eventuell avrådan för alla över 65 kan komma att ändras inom en väldigt snar framtid.

– Jag tror att den rekommendationen kommer uppdateras ganska snabbt. Man ska komma ihåg att det pågår en stor studie i USA från Astra Zeneca som innehåller många fler äldre. Men vi vill inte invänta studien för att stoppa in en siffra för 65 plus. Allting sker i realtid just nu, med utveckling, tillverkning och kliniska resultat, säger Bergström till Expressen.

