Nytt smittorekord Australien

Delstaten New South Wales i Australien registrerade nära 6 300 fall av covid-19 under julaftonsdygnet. Det är den högsta dygnssiffran för någon del av landet hittills under pandemin.

Däremot registrerades inte något covidrelaterat dödsfall under samma dygn, rapporterar ABC News. I delstaten, där landets största stad Sydney ligger, har nu över 95 procent av alla invånare över 16 år fått minst en vaccindos. Över 93 procent ur samma grupp har fått två doser. I granndelstaten Victoria, med storstaden Melbourne, rapporterade man strax över 2 000 nya fall under samma period. Och även i delstaten Queensland rapporterades ett nytt smittorekord samma dygn – 765 nya fall. I övriga delar av landet är smittotalen fortsatt väldigt låga – från några enstaka i delstaten Western Australia till ett trettiotal i Tasmanien. Totalt har 2 182 coronarelaterade dödsfall registrerats i Australien sedan pandemins start, enligt Johns Hopkins-universitetet.