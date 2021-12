Greklands ex-president Karolos Papoulias död

Karolos Papoulias var grekisk president 2005–2015 – mitt under brinnande ekonomisk kris. Hans popularitet dalade under de sista åren av presidentskapet, då han stöttade premiärministerns åtstramningsåtgärder i landet på uppmaning av internationella långivare för att rädda den grekiska ekonomin, något som utlöste våldsamma protester, skriver AFP.

I Grekland har landets premiärminister den mest centrala politiska rollen medan presidentens plikter är övervägande ceremoniella. Papoulias samarbetade och stod nära den dåvarande premiärministern Andreas Papandreou.

Han avstod under en period från sitt arvode i solidaritet med "folkets uppoffringar".

Papoulias föddes 1929 i Ioannina i nordvästra Grekland. Han studerade juridik i Aten, Italien och Tyskland. Som 15-åring var han medlem i den grekiska motståndsrörelsen under andra världskriget och kämpade mot den nazistiska ockupationsmakten.

Han gick i exil i Tyskland under åren då militärjuntan styrde Grekland 1967–1974. Under tiden var han en av grundarna till rörelsen Panhelleniska socialistiska rörelsen, Pasok, som senare blev ett statsbärande parti. Han var utrikesminister i två omgångar av socialistiska regeringar under 1980- och 90-talet.