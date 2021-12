Snökaos i Japan

— Mängden snö väntas öka i morgon. Ökad försiktighet och vaksamhet krävs, säger regeringens talesperson Hirokazu Matsuno på måndagen.

På vissa platser har rekordmycket snö uppmätts. I staden Hikone föll 68 centimeter inom loppet av ett dygn. Nära 200 passagerare blev insnöade på ett lokalt tåg och tvingades tillbringa natten ombord, enligt lokala medier.

Parallellt stängdes en huvudled i regionen Shiga av på grund av "strandade fordon", vilket orsakade långa bilköer. Under måndagen ställdes omkring 50 inrikes flygavgångar in och under söndagen ökade antalet till 130, enligt nyhetstjänsten Jiji Press.

Över 3 200 hushåll rapporteras i nuläget vara utan ström, enligt kraftbolaget Kansai Electric Power.