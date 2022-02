Australien öppnar gränserna helt i februari

Den 21 februari är den som vill välkommen att besöka landet "down under", meddelar premiärminister Scott Morrison vid en presskonferens. Men under ett villkor.

— Kravet är att man är dubbelvaccinerad för att få komma till Australien, säger han.

— Det är regeln. Alla väntas följa den.

Under stora delar av pandemin har Australien varit helt stängt, men de senaste månaderna har medborgare liksom de med permanent uppehållstillstånd kunnat resa fritt in och ut ur landet. Detsamma gäller sedan ett tag tillbaka internationella studenter och personer med särskilt arbetsvisum, så länge de är vaccinerade.