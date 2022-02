Covidvåg prövar Afghanistans sargade sjukvård

Brist på läkare, mediciner och uppvärmning har tvingat 33 sjukhus i Afghanistan att stänga de senaste månaderna. I det enda sjukhuset som finns kvar i Kabul med möjlighet att vårda covidpatienter tvingas personalen stänga av värmen dagtid för att spara energi även när temperaturen ute faller under nollan.

Sjukhuset är i behov av allt, från syrgas till mediciner, berättar sjukhuschefen Mohammed Gul Liwal. I början av januari lades en eller två nya covidpatienter in dagligen. De senaste två veckorna har det rört sig om tio till tolv per dag. Under den första veckan i februari steg antalet nya smittofall i landet med 67 procent, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

"Förvärras varje dag"

— Läget förvärras varje dag. Sedan talibanerna tog över landet för sex månader sedan har sjukhuspersonalen endast fått en månadslön utbetalad, i december, säger han.

Lönen betalades av en välgörenhetsorganisation knuten till Johns Hopkins-universitetet i USA. Trots att de 200 i personalen endast fått en månadslön på ett halvt år, fortsätter de flesta komma till jobbet.

Mohammad Gul Liwal är chef för det enda sjukhuset i Kabul som tar emot covidpatienter.

Omikronvarianten av coronaviruset har drabbat landet hårt, tror Mohammed Gul Liwal. Testkit för att utröna virusvariant saknas dock, så det går inte att veta säkert. I slutet av februari kommer dessa, lovar WHO.

Fler respiratorer, och inte minst läkare som är utbildade för att sköta dem, behövs akut, enligt covidavdelningens chef doktor Naeemullah. Många läkare har lämnat landet, berättar han.

Pengarna från välgörenhetsorganisationen räcker i två månader. Landets hälsodepartement förhandlar nu med WHO om att finansiera sjukhuset fram till juni, enligt Mohammed Gul Liwal.

Få vaccinerade

Den 10 februari rapporterades totalt 7 477 personer ha avlidit med covid-19 i landet sedan pandemins början, enligt Johns Hopkins. Det är troligen en kraftig underskattning då testning i stor skala saknas.

Talibanstyret säger sig uppmuntra befolkningen att vaccinera sig. 3,2 miljoner vaccindoser mot covid-19 finns i lager, uppger hälsodepartementet. Men misstänksamheten mot vaccinet är stor och hittills har knappt 27 procent av befolkningen på 38 miljoner vaccinerats, de flesta med en enda dos.

Att få afghanerna att följa grundläggande skyddsåtgärder som att bära munskydd och hålla avstånd, har varit svårt, enligt Mohammed Gul Liwal.

Afghanistans sjuk- och hälsovårdssystem överlevde i nära två decennier på nästan enbart internationell finansiering under den väststödda regeringen i Kabul. Sedan talibanerna tog över makten i augusti 2021 har tillgångar utomlands på omkring 10 miljarder dollar frusits, och en stor del av det internationella stödet till landet har stoppats.

Sjukvårdssystemets kollaps har ytterligare förvärrat den humanitära krisen i landet. Omkring 90 procent av invånarna har fallit under fattigdomsstrecket, och minst en miljon barn under fem år hotas av svält, enligt FN.