Letar du efter en ny foundation eller kanske en ny bodylotion? Nedan har vi listat några av förra årets mest hypade skönhetsprodukter.

1. Elizabeth Arden - Eight Hour Cream

Helt klart en favorit och klassiker som toppar listorna. Elizabeth Arden Eight Hour Cream hittar du till bäst pris här. En universalkräm som reparerar, vårdar och återfuktar sprucken och torr hud. Känns som ett måste att ha hemma!

2. Paula's Choice Skin Perfection 2% BHA Liquid Exfoliant

Här hittar du denna klassiker som sålde som smör förra året. En leave-on exfoliering som är effektiv vid acne, förstorade porer, rynkor och rodnad. Den perfekta produkten man helt enkelt inte vill vara utan. Här hittar du exfolieringen för 119 kronor.

3. Giorgio Armani – Si

En av förra årets mest köpta parfymer för damer är denna från Giorgio Armani – Si. Med en kreativ mix av kvinnlighet och passion toppar den listorna. Här kan du hitta parfymen till marknadens bästa pris – under 500 kronor.

4. Lumene CC Cream SPF20





En 6-in-one produkt som fungerar som foundation, concealer och primer samtidigt som den skyddar dig mot solens starka strålar. Krämen är återfuktande och innehåller vitamin C. Även detta en klassiker som verkligen är populär.



5. Peter Thomas Roth – Enzyme Mask

En av de mest omtalade ansiktsmaskerna förra året är helt klart denna enzyme mask från Peter Thomas Roth. Den polerar bort döda hudceller och ger en jämnare, yngre hud med strålande effekt! Du hittar masken här.

6. Pores be Pure - Mud mask

En annan variant på en ansiktsmask som rengör porer och fräschar upp är denna från Formula 10.0.6 för endast 67 kronor här. Denna kan användas 1-3 gånger i veckan och ger en svalkande känsla.

7. Brun utan sol – Cocoa Brown

Här hittar ni den brun utan sol för 80 kronor som toppar listorna. Den kommer från märket Cocoa Brown och finns i flera olika nyanser.

8. Estee Lauder Double Wear Stay in place SPF10



Double Wear Stay-In-Place från Estee Lauder toppar listorna på förra årets mest köpta foundation. Recensioner fylls med toppbetyg om hur den sitter hela dagen. Finns att hitta här för bästa priserna!

9. Dermalogica Special Cleansing Gel

En tvålfri rengöringsgel som verkligen gör sitt jobb! Mint och lavendelextrakt som lugnar huden och passar normal och torr hy. Här hittar du denna gel för bäst pris från det populära märket Dermalogica.

10. Lancome Tonique Confort Re-Hydrating Toner



Är du på jakt efter ett nytt ansiktsvatten borde du verkligen testa detta från Lancome som du hittar här. Milt och vårdande. Perfekt för torr hy i vinter och känns väldigt behagligt att använda.

11. Biotherm Lait Corporel Bodymilk





En stor favorit bland bodylotions är denna från Biotherm som passar till normal till torr hy. Den ger en sidenlik känsla och har en härlig doft av citrus. Här hittar du den nu för ett grymt pris!



12. Lumene Valo light Glow Boost

Kolla in detta serum från Lumene här för det bästa priset. Ett glow boost som tillför fukt till huden samt livar upp trött och glåmig hy. Innehåller vitamin C och känns som en räddare efter en lång vinter!

13. Revlon Uniq one All in one Hair Treatment

Hårvårdsprodukt som återuppbygger skadat hår, skyddar mot värme samt tillför glans. Just nu kan du fynda den här för 75 kronor.

14. Emma S. Treatment enzyme peel

Letar du efter en enzympeeling med AHA och BHA-syror var denna från Emma S en stor favorit förra året! Den tar bort döda hudceller, pormaskar och ger lyster på bara någon minut.

Ovan har vi listat några av förra årets mest omtyckta skönhetsprodukter. För att se ännu fler så kika in här!

___

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!



Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.