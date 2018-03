En simpel liten datormus kan förändra hela din spelupplevelse. Det kan vara skillnaden mellan vinst eller förlust! Här är det och lite till.

1. Gamingmus från Logitech



Den här populära datormusen är nedsatt med hela 41 procent just nu.

Det är en anpassningsbar gamingmus där du kan välja allt från viktfördelning till vilka färger du vill att den ska lysa. Du hittar den för bara 399 kronor här.

2. World of Warcraft Battlechest



Om du ännu inte börjat ditt WoW-äventyr, eller helt enkelt vill ge bort detl till någon du tycker om – så är det här det perfekta kapet för dig.

För bara 79 kronor får du spelet plus fem av tilläggen. Du kan läsa mer om det här.

3. Kingston HyperX Pulsefire FPS



Den här datormusen blir din för knappt två hundralappar just nu. FPS-mus av proffsig kvalité, grym precision och snabb reaktionstid. Bra för både headshottaren eller Damage Per Second-spelaren.

4. Stor musmatta



Allting blir lite lättare med en stor musmatta – då kan du röra dig hur mycket som helst, om du skulle behöva det av någon anledning.

Just den här musmattan är riktigt populär och kommer från kända SteelSeries. Nedsatt med 42 procent.

5. iPad på rea



Okej, en iPad från Apple är kanske inte något som brukar räknas in till gamingvärlden. Men vi tycker att den platsar här ändå!

Det finns faktiskt spel du kan spela på en platta också, som Hearthstone till exempel. Annars är det bara en utmärkt pryl där du kan se streams, kolla AH i WoW eller liknande. Dessutom är den på rea just nu.

6. Acer Predator



Unna dig en grym skärm från Acer för ett kanonpris. Med 33 procent rabatt sparar du 2 000 spänn! Skärmen är 27 tum och har en sjuk upplösning och snabb responstid.

7. Bärbar dator från MSI



Alla har inte möjlighet till en stationär dator, och vissa behöver en bärbar om man vill spela ute på språng. MSI gör grymma datorer, och just den här finns att fynda till kampanjpris nu.

8. Stol från AKracing



En bra stol är definitivt värt varenda krona. Det skonar din rygg från problem och du kan enkelt anpassa den till dina behov.

AKracing har länge varit kända för sina grymma stolar – den här finns i flera olika färger till kanonpris.

9. What do you meme?



Alla som hänger mycket på internet vet nog vad en Meme är, och hur roliga de kan vara. Grymt festspel som lovar många skratt. Du hittar den billigast här.

10. Tangentbord



Optimera din spelupplevelse med det här tangentbordet från SteelSeries – riktigt billigt just nu. Det har ett behagligt blått ljus och är bekvämt att spela med.

11. Webcam med ljusring



Streama i bra ljus med den här webcamen från Razer. Den har alltså en ljusring, som du enkelt kan anpassa ljuset i. Den är konstruerad och testad av flera kända streamers.

12. Genomskinligt chassi



Ett enkelt chassi kan förändra hela din gaminghörna. Kolla in chassit från Thermaltake här.



13. Playstation 4



Det nya Playstation 4 ger dig en helt ny spelupplevelse! Den här har stort utrymme också, hela 1TB. Här hittar du det billigast.

14. Spelkontroll



Om du redan har ett dugligt tangentbord, eller bara vill snabba på alla knapptryckningar och makron – så är den här lilla prylen från Razer perfekt för dig.

Den är ergonomisk designad och har ett skönt handledsstöd att vila armen på. Nedsatt i pris just nu.

15. Headset under tusenlappen



Utseendet på de här lurarna är väl som vilket headset som helst – men enligt recensioner är de grymt bekväma, och hur bra som helst!

Det bästa av allt är att de kostar en bra bit under tusenlappen. Kolla in dem här.



16. Kylplatta



När man spelar på en bärbar dator kan den snabbt bli överhettad. Därför är det bra med en kylplatta som blåser luft på din dator. Den här är dessutom billig.

17. Bra mikrofon



Om du streamar ditt spelande, eller bara vill ha en sjukt bra mikrofon så är denna från Samson att rekommendera. Här hittar du den billigast.



18. En minikyl



Om din vanliga kyl inte duger, eller är "för långt bort" så är det värt att satsa på en minikyl. Vanligtvis kan de vara ganska dyra, men just den här ligger under tusenlappen!

19. Nintendo 3DS XL



Spela vart som helst, när som helst med en bärbar konsol. Som den här versionen av Nintendo DS. Populära spel som Zelda och Pokémon! Eller varför inte hoppa runt med Mario eller Luigi?

