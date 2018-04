Sommaren närmar sig så vi har listat 14 prylar som kommer maxa din sommar. Allt från sjukt roliga partyspel till prylar som kommer ge dig en mer njutbar sommar.

1. Badkar att ha i duschen

Saknar du badkar hemma men älskar att bada? Här är den perfekta lösningen för dig. En balja som du smidigt kan ta fram och fylla med vatten. Här blir den din.

2. Polaroidkamera 300

Kom ihåg sommaren 2018 genom att fota med en polaroid kamera 300. Bilden skrivs ut direkt när du fotat. Här finns den att köpa i olika färger. Sån kul grej!

3. Den ultimata kylpoolen

Sommarens kanske smartaste pryl? Är ni på landet och har långt till kylen när törsten slår in? Spana in denna grymma kylbrunn. Gräv ned i marken och placera sedan ut ölen eller läsken så håller den sig kyld under mark.

4. Uppblåsbar pool





Den ultimata poolen att ha hemma i trädgården när dagarna blir varmare. Här blir den din.

5. Kåtpiller till sommaren

Årstiden när vi har mest sex är snart här, sommaren. Vad passar väl då bättre än att maxa ännu mer? Köp hem kåtpiller härifrån.

6. Bordspingis

Smidigt kit att ha hemma är detta för bordspingis. Spela på ett vanligt bord och bara spänn upp det och spela när lusten faller in. Här finns kitet att köpa.

7. Monin drinkmix

Perfekt drinkmix kit med olika smaker att blanda drinkarna med. Så kul att ge bort eller ha hemma i baren inför middagarna. Här finns kitet för 149 kronor.

8. Uppblåsbar gummibåt

Denna båt är en klassiker och det finns en anledning till det. Så rolig att ha i stugan och ro ut på vattnet och ta ett dopp eller ta med en liten picknick. Båten blir din här för 199 kronor.

9. Ballonger med guld och silver

Var redo för sommarens fester med att ha ballonger hemma fyllda med glitter. Ger en sån härlig feststämning och här finns de att köpa.

10. Drinkroulette till sommarens fest

Kanske det perfekta drinkspelet att ha hemma är drinkroulette. Snurra och fyll på med olika sorters dryck.

Här blir spelet ditt för 199 kronor.

11. Rosa flamingo badring

En av sommarens mest hypade prylar är nog denna flamingo badring! Ger varje fest en härlig stämning och maxar ditt flöde på Instagram. Här finns den att köpa.

12. Prosecco pong

Spelet till förfesten för dem som inte älskar öl, men prosecco! Här blir spelet ditt för 149 kronor.

13. Hängslen i neon

Bli festens mittpunkt med hängslen i neon och syns i mörkret. Finns i många olika färger här för 49 kronor.

14. Stormdrop – ha koll på vädret

Dessa förutspår vädret och visar upp det genom att ändra färg. Ett molningt gls kan visa att det är moln och åska medan ett klart glas visar klart väder. Så kul att ha hemma och här finns den för 199 kronor.

Gå in här för att spana in fler galna saker som kommer maxa din sommar 2018.