Här är sommarmodet som shoppas mest just nu

1. Vans

Några av sommarens hetaste skor är helt klart Vansen. Dessa finns att köpa hos Nelly för 749 kronor och det bästa är att om du köper dem via Refunder får du pengar tillbaka på köpet.

2. Vita jeans

Vita jeans hör verkligen till sommaren och Janni Olsson Delér bär upp dem så snyggt. Dessa jeans finns hos Gina Tricot och blir dina för 499 kronor.Köp dem hos Refunder och få pengar tillbaka på köpet.

3. Svarta Espadrillos

Så snygga och stilrena Espadrillos som även är väldigt bekväma. Dessa finns hos River Island och finns även i vitt för 499 kronor.

4. Gul kjol i linne

Linne är så fint att bära i sommar då det både är svalt och stilrent. Denna kjol kommer från Chiquelle och finns även i vitt, svart och blått. Den blir din för 499 kronor. Den finns hos Refunder och köper du den via dem får du pengar tillbaka när du shoppar.

5. By Marlene Birger

Hur fina är inte väskorna från Marlene Birger? Denna kuvertväska finns hos Nelly och om du köper den här får du pengar tillbaka, kap!



6. Plisserat set

Hur fint och somrigt är inte detta plisserade set. Det finns hos Gina Tricot och känns perfekt att bära under sommarens varma dagar.



7. Gul blus

Denna somriga blus finns att shoppa hos Bubbleroom. Det bästa är att Bubbleroom har en kampanj just nu med ännu mer pengar tillbaka. Spana in toppen här för 299 kronor.



8. Väska i läder

Denna lilla väska i äkta läder kommer från NuNoo och är den perfekta lilla svarta att bära sommarens alla dagar. Den finns hos Nelly för 999 kronor och köper du via Refunder får du pengar tillbaka.



9. Röd långklänning

Vacker röd långklänning som du kan köpa via Refunder hos NAKD för 499 kronor.Bär på semestern både på stranden samt till middagen i solnedgången.

10. Chunky sneakers

Trenden har tagit oss med storm och vi älskar dessa helvita chunky sneakers. Köp dem hos Nelly via Refunder och få dem ännu billigare.



11. Gult set River Island

Att bära set i sommar är verkligen en het trend. Detta kommer från River Island och köper du via Refunder får du pengar tillbaka på köpet. Allt du behöver göra är att registrera dig.



12. Off shoulder topp

Denna off shoulder top har vi sett på många influensers och är verkligen så snygg. Köp den via Refunder hos NAKD och få pengar tillbaka på köpet.

13. Underkläder Hünkemöller

Just nu har Hünkemöller 50 procent på massor av underkläder. Dessutom har Refunder en specialkampanj som ger ännu mer återbäring på köpet.



14. Espadrillos

Espadrillos med kilklack är både snyggt och bekvämt att bära i sommar, både till kontoret som stranden. Dessa kan du köpa hos Rizzo för 839 kronor. Köper du dem via Refunder får du återbäring på köpet.



15. Vit kostymjacka

Denna jacka finns hos Ivy Revel och kostar just nu 399 kronor. Köper du den via Refunder får du pengar tillbaka. Hur snygg är den inte, bär den till kontoret samt på AW:n efter jobbet. Perfekt att slänga över axlarna.

16. Gula tofflor

Gula somriga tofflor att bära sommarens alla varma dagar. Hur snygga är inte dessa och finns även i svart. De finns hos Boohoo för 250 kronor.

17. Rosa klänning

Denna klänning är så fin och finns hos Nelly för 499 kronor. Köper du den via Refunder får du den ännu billigare.

