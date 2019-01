22 alla hjärtans dag-presenter att unna dig själv

1. Armband från Swarovski



Ett armband som detta kan ta vilken vardagsoutfit som helst till en ny nivå. Det bästa av allt är att det bara kostar 149 kronor just nu! Vanligtvis går det på över tusenlappen.

2. Skin Roller från Swiss Clinic



Hudvård är en stor trend, även i år – och den här lilla prylen kommer göra succé för din hy. Det bästa av allt är att den kan beställas för bara 149 kronor just nu.

3. Bluetooth-lurar



Trassliga sladdar och adapters är så förra året! Här får du ett par lurar med bluetooth för bara 349 kronor.

4. Trendiga ljusstakar



Hur mysigt är det inte med tända ljus? Här får du två riktigt fina ljusstakar för 149 kronor.

5. Moccamaster



Här är kaffebryggaren som tagit världen med storm! Alla förtjänar en god kopp kaffe. Den blir din här just nu nedsatt med 22 procent. Denna har automatisk avstängning och massa andra finesser.

6. Skjorta från märket Tiger of Sweden



Den här bomullsskjortan finns i två olika färger, och är nedsatt med 40 procent. Här hittar du den.

7. Vinterboots



Dessa snygga boots från Inuikii är nedsatta med 37 procent. Här hittar du dem. Perfekt för snön eller det slaskiga väderlaget.

8. Uggs med tydliga sömmar



På tal om ovanstående boots... ett par mysiga skor är ju ett måste när man bor i kalla Sverige. Du hittar Ugg-skorna nedsatta med 45 procent här.

9. Sätt färg på vardagen



Den här mysiga kommer från märket Hunkydory och är tillverkad i en ullblandning. Du hittar den här nedsatt med 41 procent.

10. Klocka från Michael Kors



Den här klockan är nedsatt med 45 procent och du kan klicka hem den här.

11. En fin skjorta



Alla män behöver en randig skjorta! Eller åtminstone en skjorta. Ett perfekt val till en finare outfit. Kolla in den här.

12. Roliga strumpor



Ett par lite roligare strumpor kan faktiskt bli riktigt snyggt och ta en outfit till en ny nivå. Annars så är ju strumpor väldigt bra att ha. Här kan du klicka hem fyra par i en snygg presentbox.

13. Rejäla bestick



Tänk hur bra detta blir inför all grillmat i sommar. Eller kött och fina middagar. Här kan du klicka hem dem i en fin ask. Under 500 spänn!

14. Korthållare

Den här typen av plånböcker, eller vad man ska kalla det, är riktigt smidiga att ha. Unna dig detta för 199 kronor.

15. Jacka i fuskpäls



Hur härlig är inte den här mjuka jackan? Den är nedsatt till 899 kronor här. Blir riktigt snyggt, och framför allt varmt, i vår!

16. Boots med trendiga fransar



Även dessa boots är från Inuikii – och har snygga detaljer i form av fransar och nitar. Du hittar dem nedsatta till 1 999 kronor här. Helt rätt för en tuff och annorlunda outfit.

17. De klassiska Stan Smiths

De här skorna är en favorit bland många – och om du inte redan har ett par kan det vara värt att klicka hem dem här nu.

18. Eller populära Nike Tanjun

För under 500 spänn blir de här trendiga skorna dina. Riktigt fräscha i vitt med en stor Nike-logga.

19. Liten högtalare från Marshall



Liten och smidig högtalare från Marshall. Det bästa är att den nu är nedsatt med 37 procent, här finns den för 1 499 kronor.

20. Eller ett par hörlurar från Marshall



Marshall Mid Bluetooth är en premium Bluetooth-hörlur som ger överlägset ljud och upp till 30 timmars speltid. Här är de nedsatta med 30 procent.

21. Snygg väckarklocka med sensor



Klockan är utrustad men rörelsedetektor och aktiveras enkelt med hjälp av rörelser, som att klappa händerna till exempel – och hur kul är inte det. Den blir din här nu för 379 kronor.

22. En snygg vas



Ett hem med blommor är ett lyxigt hem, extra fint blir det meden snygg vas såklart Vasen för snittblommor blir din här för 139 kronor.

