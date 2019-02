Här hittar du populära prylar från Apple billigast

Var snäll mot plånboken och leta fram de bästa och lägsta priserna. Här har vi samlat dem åt dig.

1. AirPods

De här populära lurarna är en sladdlös och förbättrad version av Apples hörlurar. Funktioner som touch, sensorer och anpassningsbara inställningar gör dessa lurar galet populära. Och så är de ju från Apple såklart.

Just nu kan du klicka hem dem från 1 559:-

Kan dock vara slut i flera butiker då trycket är högt, men det går att boka eller helt enkelt bara hålla koll på när de är åter i lager.

2. iPhone XS med 64GB utrymme

Apple iPhone XS har en 5,8-tums OLED-skärm med True Tone-teknik. Telefonen har dubbla bakre kameror, spelar in video i 4K-upplösning och fotograferar i 12 megapixel.

Du kan spara hundralappar genom vilken butik du väljer. Här hittar du den från

3. MacBook Air

Går du i tankarna att köpa en ny MacBook? Spana in priset på den som är populärast just nu här. Just nu kan den klickas hem från

Annons

4. iPhone X

iPhone X blev vid sin lansering verkligen ett steg upp jämfört med de tidigare modellerna – med heltäckande skärm, trådlös laddning och ansiktsigenkänning. Den har en OLED-skärm på 5,8 tum som täcker hela telefonen.

Dessutom ingår trådlös laddning, vattenskydd och en riktigt snabb processor. Här hittar du den från

5. iPhone 8 Plus

iPhone 8 har en skärm som är 5,5 tum samt en baksida i glas. Den finns i färgerna silver, guld samt rymdgrå. Går att ladda med trådlös laddning – här kan du just nu fynda den för

6. Nya Apple TV

Uppgradera din TV-upplevelse till nya dimensioner – ta del av en fantastisk bildkvalitet och grymma färger.

Apple TV 4K har ett unikt operativsystem som ger dig spel, filmer och typ allting du kan tänka dig. Här hittar du den för

Annons

7. iPhone 7

iPhone 7 är fortfarande populär, kanske för att den sjunkit i pris sedan de nya iPhone-modellerna släppts. Här hittar du iPhone 7 billigast.

8. Apple Watch Series 4

Ny design och teknik som är extra grymt för dig som lever aktivt.

Notiser om låg eller hög puls, den kan till och med avläsa om du faller och kan ringa SOS. Du kan självklart styra ljud via den, som musik eller podcasts! Med inbyggd uppkoppling kan du göra allt – även närmobilen inte är med. Du hittar den billigast här från

9. HomePod

Här är ännu en smart högtalare, som är riktiga populära just nu.

Med den här högtalaren kan du dessutom ta emot telefonsamtal eller ställa timers och så vidare. Levererar grymt stereoljud också! Just nu blir den din från

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.