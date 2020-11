Cyber Monday hos Elgiganten: 6 heta deals du inte vill missa

Elgiganten är en av de företag som är minst sagt välbesökt under Black Week, Black Friday och Cyber Monday. Många som är på jakt efter hemelektronik, vitvaror, teknik eller julklappar passar på under denna shoppingvecka då priserna är generöst nedsatta. Vi har listat några riktiga godingar vi tycker att du bör hålla ett vakande öga över just under Cyber Monday.

Våra Cyber Monday favoriter hos Elgiganten, NetonNet med flera

Elgiganten går ut hårt under Cyber Monday och utlovar rabatter och riktigt grymma erbjudanden. Och om man tittar på hur de har reat ut sina produkter under Black Week så finns det ingen anledning att inte tro dem. 30% black week rabatt på vitvaror och TV-apparater där du kan spara så mycket som trettiotusen kronor är minst sagt generöst. Vi har listat några väl utvalda produkter på kampanjerbjudande från Elgiganten, NetonNet, Webhallen och CDON att ta del av nedan.





Apple Airpods med laddningsetui

Fynda dina Apple Airpods hos NetonNet under Cyber Monday. Priset 1390:- under Black Week kan komma att sänkas ännu mer. Ta mig till Cyber Monday erbjudandet här.

Praktisk handdammsugare med smarta funktioner

Underlätta städningen med denna praktiska handdammsugaren från NetonNet. Cyber Monday pris 990:-. Ta mig till Cyber Monday erbjudandet här.

Svive Ixion Gamingstol

Dags att uppgradera till en riktig gamingstol? Stolen är fullmatad med detaljer värda en riktig gamer, och du kommer inte att ångra köpet efter några testtimmar bakom skärmen. Justera stolen för din optimala sittposition och spela på. Just nu sparar du 391kr. Ta mig till Cyber Monday erbjudandet här.

Philips eltandborste sonicare

Har du fortfarande en "vanlig" tandborste? Isåfall har du din chans nu att ta klivet in i nutiden och ta del av Webhallens Cyber Monday kampanjerbjudande på den här eltandborsten från Philips. Nedsatt från 1585:- till 1399:-. Ta mig till Cyber Monday erbjudandet här.





iPhone 11 64GB

Är du på jakt efter den senaste iPhone? Passa på under Cyber Monday. CDON har bra kampanjspriser på iPhone 11 - just nu 6670 kronor. Ta mig till Cyber Monday erbjudandet här.

Samsung 55" 4K QLED TV

Om du vill ha en helt grym QLED tv med 55" skärm och röststyrning så är den är Samsung tvn någonting för dig. Just nu till rabatterat pris och du sparar 5000 kronor. Erbjudandet finns hos Elgiganten. Ta mig till Cyber Monday erbjudandet här.





NÄR ÄR CYBER MONDAY 2020 OCH VAD ÄR DET?

Cyber Monday infaller Måndagen den 30 november 2020. Cyber Monday är egentligen ett förlängning av Black Friday och är till för alla icke-fyfiska butiker som i skuggan av Black Friday fick en helt egen shoppingdag. Idag rear nästan alla onlinebutiker och e-handelsplattformar ut sina produkter för rabatterade priser under Cyber Monday. Du kan alltså passa på att göra riktigt grymma fynd under denna dag.

VILKA PRODUKTER SKA MAN HÅLLA UTKIK EFTER UNDER CYBER MONDAY?

Förutom Elgigantens artiklar vi listat ovan väger hemelektronik tungt under Cyber Monday. Människor passar på att köpa sådant de behöver, sådant de villhöver, julklappar och dagligvaror som man ändå måste köpa. Vilka typ av produkter som folk köper varierar i stort men det här året väntas människor klicka hem julklappar i större utsträckning eftersom vi vill undvika folkmassor och trängsel på stan. Leksaker, kläder, inredning, hemelektronik, smartphones är några av de vanligaste julklappskategorierna folk letar efter.





Bildkälla: bodnar.photo/Shutterstock