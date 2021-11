10 fina kökstillbehör att ge bort i julklapp

Den här artikeln innehåller reklamlänkar.



Kanske behöver du en nya sittdynor eller en ny fin kanna att dekorera köket med? Att köpa kökstillbehör till någon i julklapp är alltid uppskattat och kommer till användning. Designtorgets kampanj gäller och med den 9 november 2021.

10 fina kökstillbehör från Designtorget

Dessa stilrena och eleganta vinglas är en utmärkt julklapp till någon som tycker om att dricka vin, konjak, öl - eller vatten! Du hittar dem HÄR.

Dessa snygga fat kommer från märket Swedenland och tillhör deras Coastline-serie som är inspirerad av kustlinjen från ovan. Finns i gråbeige och rosa/multi. Du hittar dem HÄR.

Dessa snygga sittdynor är handtillverkade med naturliga färger på ena sidan och gråmelerad på andra sidan av dynan. Klicka hem dem HÄR.

Kanske årets smartaste uppfinning? Det här är alltså återanvändningsbara förpackningar där du kan packa in grönsaker, bröd, frukt, ost, bakverk och massa annat. Dessa food wraps är tillverkade i ekologiskt bomull, bivax och jojobaolja. När du har använt förpackningen är det bara skölja av den i kallt vatten och låt torka så är den som ny igen. Perfekt present till någon som vill leva efter zero waste eller no waste. Köp dem HÄR.

Liva upp diskbänken med en ursnygg flaska diskmedel. Förutom att förpackningen är snygg så är detta diskmedel även effektivt och gör disken bländande ren. Du hittar diskmedlet HÄR.

Detta kit innehåller allt du behöver för att starta en fermentering, om man givetvis bortser från råvarorna. Detta kit innehåller ett glaskärl som rymmer 1 liter med silikonlock och 4 recept på hur man fermenterar kimchi, pickles, hot sauce och sauerkraut. Du hittar kitet HÄR.

Snygg kanna i svart som är tillverkad med traditionella hantverkstekniker fast med en modern touch. Samtliga produkter ur Flow-serien har en halvmatt glasyr som ger ett unikt intryck. Fin inredningsdetalj i köket. Klicka hem kannan HÄR.

Snyggt grytunderlägg med Stockholm som siluett. Finns även med andra städer såsom Malmö, Göteborg, Uppsala och Skåne. Kul inredningsdetalj och present! Du hittar grytunderlägget HÄR.

Denna flasköppnare är riktigt rolig och kommer garanterat locka till skratt varje gång du ska öppna en flaska. Tillverkad i polerad sandgjuten mässing av skulptören, författaren och formgivaren Eric Ericson. Du hittar flasköppnaren HÄR.

Bricka med hög igenkänningsfaktor. Perfekt julklapp till någon som tycker om att fika! Du hittar den HÄR.