Singles day: Det här shoppade svenskarna mest under singles day förra året

Den här artikeln innehåller reklamlänkar.

Singles day är en av världens största shoppinghelger internationellt och dagen blir en allt mer viktig shoppingdag i Sverige. Många väljer att unna sig något extra fint under denna dag medan andra passar på att klicka hem julklappar till extrapris.

Enligt Prisjakt hade Singles day en liten nedgång i Sverige under 2019, men förra året ökade svenskarnas köpintressse under denna dag med häpnande 24,5 procent - något de har valt att kalla för en så kallad coronaeffekt.

– Man skulle kunna tolka förra årets återuppväckta intresse för Singles Day som en Corona-effekt. Dels eftersom det är en nästintill renodlad online-rea, vilket såklart boostades av onlinehandelns tillväxt. Dessutom kan nog många hemmasittare ha varit extra benägna att, i Singles Day ursprungliga anda, passa på att belöna sig själva med en present. När Black Friday alltmer har börjat handla om julklappsköp kan Singles day fylla en sådan funktion extra bra, anser Oscar Hagman, dataanalytiker på Prisjakt.

Det här klickade svenskarna hem mest under Singles day 2020

1. Intimprodukter

Många singlar valde att klicka hem tillfredställande sexleksaker under Singles day 2020 och köpintresset ökade nämligen med 56,4 procent. Även intimvård ökade med 114,3 procent.

2. Gamingprylar

Svenskarnas intresse av gamingstolar sköt i taket under förra årets Singles day och ökade med chockerande 134 procent jämfört med dagen innan. Även hörlurar (ökning med 73,1 procent) och portabla spelkonsoler (59,7 procent) klickades hem frenetiskt under Singles day 2020.

Sugen på att klicka hem en riktigt fin gamingstol under Singles day 2021?

3. Skönhet och hälsa

För den som är intresserad av hudvård kan skatta sig lycklig för Singles day är verkligen dag då det finns en hel uppsjö av härliga erbjudanden på hudvårdsprodukter och sminkprodukter. Förra året rabatterades 46,5 procent av hudvårdsprodukterna på den svenska marknaden och då såg svenskarna till att slå till. Svenskarnas intresse för att köpa adventskalendrar ökade med drygt 25 procent, ansiktsserum ökade med 37,6 procent och parfymer med 49,3 procent under Singles day förra året.

4. Skor/sneakers

Att klicka hem lite skor är en klassiker under SIngles day - och med all rätt - sneakers och skor gick nämligen ned i pris med 26 procent under förra året.



Foto: Pixabay, Unsplash