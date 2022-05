FBK kvitterade SM-finalen – Virtanen hjälte

Fakta: SM-finalerna i ishockey Lördag 30/4: Luleå–Färjestad 4–1 (1–1, 0–0, 3–0). Måndag 2/5: Färjestad–Luleå 4–0 (2–0, 1–0, 1–0). Tisdag 3/5: Luleå–Färjestad 5–4 (3–1, 0–1, 1–2, 1–0) Torsdag 5/5: Färjestad–Luleå 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0) Lördag 7/5: Luleå–Färjestad 15.15. Måndag 9/5: Ev Färjestad–Luleå 19.30. Torsdag 12/5: Ev Luleå–Färjestad 19.30. Det står 2–2 i matcher.

Klockan hade tickat över midnatt och torsdag hade blivit till fredag. Luleås flygstrul sköt upp matchen med nästan två timmar och den tuffa, intensiva tillställningen i Löfbergs arena drog även den ut på tiden.

Luleås Brendan Shinnimin, ständigt i rampljuset, kvitterade till 2–2 halvvägs in i tredje perioden med sitt första slutspelsmål och matchen gick till förlängning.

Avgörandet kom till slut, 00.02 på natten, genom Jesse Virtanen och nu står det 2–2 i matcher i finalserien.

Färjestad inledde starkt

Hemmastarka Färjestad, med sju slutspelssegrar på lika många försök inför matchen, kom ut starkast.

Slarv i Luleåförsvaret gjorde att Jacob de la Rose kunde snappa åt sig pucken bakom den förlängda mållinjen och skicka in den till Patrik Lundh som via Pontus Widerströms skridsko tog sig in i mål för 1–0 efter 11.31.

Sekvensen videogranskades dock i flera minuter men Pontus Widerström bedömdes ha blivit inknuffad i Joel Lassinatti och målet godkändes. Efteråt var Luleålägret allt annat än nöjda och lagkapten Erik Gustafsson och tränare Thomas Berglund syntes diskutera rejält med domarna.

Irriterat

Första perioden präglades också av en hel del irritation, bråk och hårt spel. Men Färjestad var numret större under de första 20 minuterna och fick in ytterligare ett mål i slutet av perioden. Snabbskrinnaren Joakim Nygård tog sig in i anfallszon och spelade över till Per Åslund som pricksköt in 2–0.

Luleå skulle dock närma sig.

7.43 in i mittenakten stökade och bökade Linus Omark nere vid sarghörnet och pucken letade sig fram till Juhani Tyrväinen. Finländaren spelade vidare till Oscar Engsund som från blålinjen direktsköt pucken upp i nättaket.

Färjestad fick en jättechans att utöka några minuter senare när man fick spela fem mot tre i över en minut. Men Luleå, med Engsund och Sami Lepistö i försvaret, såg till att hålla pucken borta från nätet.

Shinnimin klev fram

Halvvägs in i tredje perioden kom kvitteringen. Brendan Shinnimin förvaltade ett tre mot en-läge och sköt in 2–2 och matchen till förlängning.

— Det har inte gått vår väg när det kommer till utvisningarna och det lär inte ändras. Vi måste fokusera på rätt saker. Vi gör det bra. Jättebra system, bra på att blocka skott och det var skönt att kvittera, sade Shinnimin i C More inför förlängningen.

Direkt i förlängningen fick Gustav Rydahl pucken till skänks av Linus Omark och kunde sånär skjuta hem segern till Färjestad.

Men avgörandet kom några minuter senare genom Jesse Virtanen.

Nästa match spelas i Luleå på lördag.

— Vi har en bra chans att vinna där, säger Virtanen.