Thomas vann PGA-mästerskapen efter drama

Mito Pereira hade en tung avslutningsrunda, men behöll ändå ledningen till sista hålet – där han slog bollen i vattnet. Det blev en dubbelbogey och Pereira föll ner till tredje plats efter en runda på 75 slag.

I stället blev det särspel över tre hål mellan amerikanerna Justin Thomas och Will Zalatoris, som båda låg på fem under par efter de fyra rundorna. 29-åriga Thomas hade i ryggen en sistarunda på 67 slag, fyra bättre än Will Zalatoris, och vann till slut särspelet med ett slag. Thomas klättrade därmed hela sex placeringar under avslutningsdagen.

Det blev tredubbel amerikanskt i topp, då Cameron Young tog sig in på en delad tredjeplats, bredvid Mito Pereira, ett slag efter toppduon.

Ingen av svenskarna i tävlingen, Henrik Stenson och Alex Norén, tog sig förbi "cutten" efter den andra rundan.

För Tiger Woods var PGA-mästerskapen hans andra majortävling sedan den svåra bilolyckan i februari i fjol, men stjärnan var tvungen att hoppa av efter den tredje rundan på grund av smärta i sitt skadade högerben. Han låg då långt efter täten.