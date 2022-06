30 000 fans ska ge EM-skjuts: "Betyder mycket"

Fakta: Publikrekord för damlandslaget 25 882: Sverige–Tyskland, 6 april 2019, landskamp, Friends arena, Solna. 20 302: Sverige–Schweiz, 8 maj 2002, landskamp, Råsunda, Solna. 16 608: Sverige–Tyskland, 24 juli 2013, EM-semifinal, Gamla Ullevi, Göteborg. 16 414: Sverige–Finland, 13 juli 2013, EM-gruppspel, Gamla Ullevi. 16 128: Sverige–Danmark, 10 juli 2013, EM-gruppspel, Gamla Ullevi. 14 500: Sverige–Brasilien, 5 juni 1995, landskamp, Olympia, Helsingborg. 13 429: Sverige–Finland, 25 november 2021, VM-kval, Gamla Ullevi. 12 257 Sverige–Brasilien, 25 april 2009, landskamp, Gamla Ullevi. 12 123 Sverige–Irland, 12 april 2022, VM-kval, Gamla Ullevi. 11 460, Sverige–Slovakien, 15 september 2016, EM-kval, Gamla Ullevi. Källa: Svenska fotbollförbundet.

Allt talar för att det blir ett nytt publikrekord för det svenska damlandslaget i fotboll nästa tisdag. Redan har över 30 000 biljetter sålts till EM-genrepet mot Brasilien, och det tidigare rekordet på 25 882 åskådare ser ut att snart vara ett minne blott.

— Det är jätteroligt, det är häftigt. Nu är det en vecka kvar och förhoppningsvis kommer det ännu fler som vill haka på för att slå det där publikrekordet, säger vänsterbacken Jonna Andersson, som nyligen bytt från engelska Chelsea till Hammarby i damallsvenskan.

Intresset för landslaget syns inte bara på biljettförsäljningen. Under måndagens första träning under EM-uppladdningen i Båstad hade ett stort antal nyfikna tagit sig till Örebäcksvallen för att spana in sina idoler, och för att fylla autografblocken.

Silver utan publik

Värdet av supportrarnas stöd ska inte underskattas, säger de svenska spelarna. Och till skillnad från OS i Tokyo i somras, då Sverige tog silver men då coronapandemin satte stopp för publik, väntas också välfyllda läktare under sommarens Europamästerskap i England.

Men först ska publikrekordet från landskampen mot Tyskland 2019 slås. Precis som då är det Friends arena som står värd för damlandslaget, och precis som då hoppas spelarna att det ska ge en fin skjuts in i sommarens mästerskap. Den gången blev det ett svenskt VM-brons till slut, nu är siktet inställt på EM-guld.

— Det betyder extremt mycket. I de tidigare turneringarna har vi också känt det stödet och det har verkligen lyft oss till att ta oss så långt som vi gjort. Och det kommer vi också att behöva om vi ska kunna ta det sista steget, säger högerbacken Hanna Glas.

"Ger den där extra energin"

En publikfest på hemmaplan kan vara precis det som behövs för att komma in i EM med en bra känsla, säger Glas och minns tillbaka på landskampen mot Tyskland för tre år sedan.

— Det var extremt häftigt och stort att få slå publikrekordet på Friends, tillsammans med alla som var där. Det var en häftig match även om det inte var så bra resultat- och prestationsmässigt (förlust 1–2). Men själva upplevelsen var ändå något som vi kunde ta med oss in i turneringen.

Jonna Andersson tror också att matchen mot Brasilien kan fungera som ett perfekt genrep.

— Att vi kan slå ett publikrekord igen och få spela inför såpass mycket fans inför ett mästerskap, det är klart att det är en positiv känsla att ta med sig. Vi vet att stödet vi får hemifrån, men också på plats på läktarna, ger den där lilla extra energin. Förhoppningsvis ger det en skön och bra känsla som vi kan ta med oss, säger Andersson.