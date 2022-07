MFF:s nyförvärv missar resten av säsongen

Mittfältaren föll till marken med stora höftsmärtor efter 25 minuters spel och fördes omedelbart till sjukhus.

Nu meddelar MFF att 26-åringen inte kommer till spel mer den här säsongen.

"Efter ett upphopp landade Mahamé illa och skadade sig i höften. Han har opererats på Skånes Universitetssjukhus under gårdagen och allt har gått bra. Rehabiliteringen har nu påbörjats på sjukhuset och han kommer att skrivas ut under veckan. Han kommer inte att kunna spela mer under den här säsongen", skriver MFF på sin hemsida.

Siby blev klar för Malmö i somras och kontraktet med MFF sträcker sig över fyra och ett halvt år.