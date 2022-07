Ericssons konkurrent utskriven från sjukhus

Under gångna helgens Indycar-lopp var det dubbelrejs. Det första vann Josef Newgarden och hade efter 236 av 300 varv ledningen även under söndagen på Iowa Speedway.Då kom kraschen och bilen spann in i väggen.

Efter den obligatoriska undersökningen av Indycars läkare var han enligt AP omskakad men okej. Väl inne i sin husbil kollapsade amerikanen och slog i bakhuvudet. Han fick flygas med helikopter till närmaste sjukhus i Des Moines, Iowa. AP bekräftar att han nu blivit utskriven från sjukhuset men att en undersökning ska genomföras på torsdag innan nästa helgs Indianapolis Motor Speedway. 31-åringen hade vid tidpunkten för kraschen, om loppet slutat så, tagit över totalledningen från svenske Marcus Ericsson, som kom sexa i loppet.