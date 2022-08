Berisha tvåmålsskytt – Hammarby ny tabelltvåa

Det blev en drömstart för hemmalaget på Tele2 arena. Shaquille Pinas spelade fram Mohanad Jeahze i spelminut två och vänsterbacken borrade in 1–0 till Hammarby i det bortre hörnet.

Målet var extra betydelsefullt för Jeahze, som har varit i blåsväder de senaste veckorna efter uppgifter om att han vägrat träna och blivit avstängd av den egna klubben.

— Det är klart att det betyder mycket. Det har varit rätt mycket den senaste månaden så det är klart att det betyder mycket, sade Jeahze till Discovery+ efter första halvleken mot Degerfors.

Med den inledningen trodde nog många att guldjagande Hammarby skulle göra processen kort med nästjumbon Degerfors. Men inte ens efter Nahir Besaras passningsmål till 2–0 – den tänkta framspelningen till Veton Berisha letade sig hela vägen in i mål – vek värmlänningarna ner sig.

"Måste upp en nivå"

Några minuter före paus satte Albin Mörfelt 1–2 för gästerna, hans första i Degerforströjan, efter en snabb kontring. Och i början av andra halvleken var det fortsatt svettigt för Hammarby, vilket fick hemmapubliken att ta till burop för att få fart på spelarna.

Bäst verkar det ha fungerat på Veton Berisha.

Det var i alla fall norrmannen, nyligen värvad från Viking Stavanger, som såg till att säkra tre poäng till Hammarby.

I den 65:e minuten bredsidade han in 3–1 via den bortre stolpen, efter en fin framspelning av Nahir Besara. Reprisbilderna visade att Berisha troligen var offside när passningen slogs, men målet godkändes.

Några sådana tveksamheter fanns inte när Berisha definitivt avgjorde matchen i den 76:e minuten. Mohanad Jeahze slog inlägget från vänster, Berisha nickade in 4–1 i det bortre hörnet.

— Det är alltid fint att göra mål, men det var inte vår bästa prestation i dag. Även om vi vinner med 5–1. Vi var inte helt ”på” i dag. Vi måste upp en nivå om vi ska vara med och kämpa i toppen, säger Berisha till Discovery+ efter matchen.

Kalmar slog IFK

Degerfors hade flera heta lägen att reducera, inte minst Dijan Vukojevic som rammade ribban med ett skott i den 83:e minuten. Men några poäng blev det inte den här kvällen.

I stället fick man se Abdelrahman Saidi, som lämnade Degerfors för Hammarby i somras, komma in och sätta 5–1 för hemmalaget.

Länge såg det ut som att segern skulle ge "Bajen" serieledningen. Men efter Häckens sena segermål borta mot Sirius (1–0) är det i stället Hisingenlaget som toppar tabellen med 41 poäng efter 19 omgångar, två poäng före Hammarby.

I skiktet strax under toppen av tabellen tog Kalmar FF tre viktiga poäng hemma mot IFK Göteborg. Efter en mållös första halvlek var det gästerna som inledde bäst efter paus, men till ingen nytta. När Kalmar väl tog sig in i motståndarnas straffområde smällde det direkt. Oliver Berg skickade in bollen hårt från kanten och via IFK Göteborgs Carl Johansson hittade den in i mål för 1–0.

IFK Göteborg är kvar som sexa i tabellen, på samma poäng som Kalmar FF men med bättre målskillnad.