Duplantis årslånga segersvit bruten: "Lite tungt"

Inte sedan fjärdeplatsen i Diamond League-galan i Lausanne den 26 augusti förra året hade Armand Duplantis klivit av stavhoppsmattan i en tävling utan att vara en vinnare.

20 tävlingar senare (borträknat kval) blev så fallet. Världsrekordinnehavaren och den regerande olympiske, världs- och Europamästaren rev ut sig på höjden 5,91 meter i Bryssels Diamond League-friidrottsgala.

22-åringen lade ansiktet i händerna i en besviken gest på mattan efter sitt misslyckade tredje försök och blev tvåa på 5,81 som han klarade i första försöket.

"Längesedan"

— Det kändes bara lite tungt i benen. Jag hade inte så bra rytm på ansatsen i dag. Det var längesedan jag hade en tävling som den här. Men sådant händer, säger Armand Duplantis till SVT.

VM-bronsmedaljören Ernest John Obienna, Filippinerna, klarade 5,91 i tredje och sista försöket och vann herrarnas stavhopp. Christopher Nilsen, USA, blev trea på 5,71.

— Jag kunde ha hoppat mycket högre än vad jag gjorde. Jag tävlade inte så bra i dag. Från början kände jag att jag inte var i min bästa form, säger Duplantis och fortsätter:

— Det har varit en lång säsong. Jag önskar att jag hade kunnat hoppa lite bättre i dag.

DL-titel att försvara

Nästa vecka avslutas Diamond League-säsongen med finaltävlingar i Zürich. Då har regerande DL-mästaren Duplantis, som för en dryg månad sedan förbättrade sitt eget världsrekord till 6,21 i VM-finalen i Eugene som han vann, en titel att försvara innan säsongen är slut.

— Jag har en tävling till nu. Jag vill "go out with a bang". Jag ska försöka "put this behind me" och kolla framåt bara.