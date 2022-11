Koppang hyllar Axnér: "Så jävla rätt"

Fakta: Nina Koppang Född: 31 maj 2002 (20 år). Klubb: Sävehof. Moderklubb: Vadstena HF. Position: Högernio. Blågula meriter: Fyra A-landskamper (sju mål), 22 U-landskamper (84 mål).

Nina Koppangs första EM började inte alls som hon tänkt sig. Ett positivt covid-test gjorde att hon fick följa de första två matcherna från isoleringen på hotellrummet.

Men i matchen mot Danmark fick 20-åringen äntligen göra debut. Det blev inte så mycket speltid, men Koppang är nöjd ändå.

— Att få vara med och uppleva en sådan här sak är obeskrivligt, säger hon.

Koppang är en av förbundskapten Tomas Axnérs "jokrar", spelare som inte visat upp sig så mycket än och som därmed kan förändra matchbilden helt.

Hyllar Axnér

En annan joker som mot Danmark gjorde just det var Tyra Axnér, som gjorde nio mål på 25 spelade minuter.

— Så jäkla kul, jag unnar henne verkligen det. Och jag tycker att det är så jäkla rätt att hon bara går in och visar vad alla vi har sett, hennes kapacitet. Det får hon visa nu för hela svenska folket och hela handbollsvärlden, säger Koppang.

Hon hoppas kunna göra något liknande för laget.

— Ja, det är klart att man vill komma in så. Om man får komma in så känns det som att man får ha samma tankar, så får det bära eller brista, säger hon.

Tyra Axner (tv) gjorde nio mål mot Danmark.

Hennes uppladdning inför Danmarksmatchen vak kanske inte den bästa. Det fanns inte mycket att göra på hotellrummet i Lasko, utanför Celje.

— Det blev mycket serier, mycket handboll och en del snack i telefon, så sov jag bort en hel del av tiden måste jag erkänna.

Stöd från storasyster

En del av samtalen gick till storasyster Stina Blackstenius, som trots att hon befinner sig i Australien med fotbollslandslaget följde sin systers EM-debut.

— Ja, hon satte klockan tidigt. Det är alltid skönt att ha sina syskons stöd, speciellt nu när man är iväg på saker som är lite nytt så kan det vara skönt att skriva till dem och fråga hur man ska tänka och få dem att lugna ner en ibland när man är lite nervös, berättar Koppang.

TT: Vad gav hon dig för tips?

— Att bara gå in och köra och inte tänka så mycket. Och framför allt att njuta av att vara här, för det är en ära att vara här.

Tufft motstånd väntar direkt i den första matchen i mellanrundan, där regerande mästaren Norge väntar. Nina Koppang har dock klart för sig vad hon ska göra om hon får speltid.

— Jag känner ju att får jag chansen att kliva in kommer jag att göra det jag är här för att göra, och göra mitt bästa och gå all in.