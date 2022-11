Efter smällen: Saudiarabiens hjälte ska opereras

Försvararen Yasser al-Shahrani, som var en viktig kugge när Saudiarabien skrällde och vann mot VM-favoriten Argentina med 2–1, kolliderade otäckt med målvakten Mohammed al-Owais och föll ihop.

Al-Shahrani fördes till sjukhuset i Riyadh, Saudiarabien, där han kommer att genomgå en operation under de kommande timmarna. Det skriver AFP och hänvisar till Saudiarabiens medicinska personal och ett uttalande från det saudiska förbundet på Twitter.

Efter undersökningar i Doha kunde läkarna slå fast att Yasser al-Shahranis tillstånd är stabilt men att han hade åkt på en rejäl smäll mot huvudet och bröstet.

Smällen skedde i slutet av matchen då Saudiarabiens målvakt hoppade upp i luften för att greppa bollen samtidigt som hans knä olyckligt träffade Yasser al-Shahranis ansikte.

"Jag vill försäkra er om att jag mår bra. Be för mig och stort grattis till laget för segern", sa Yasser al-Shahrani i ett uttalande sent under tisdagskvällen på sociala medier.