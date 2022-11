Tidigare HIF-spelare åtalas för våldtäkt

En fotbollsspelare som tillhört Helsingborgs IF den här säsongen åtalas vid Helsingborgs tingsrätt för våldtäkt. Arkivbild. Foto: TT

En fotbollsspelare som under den gångna säsongen tillhört Helsingborgs IF åtalats för våldtäkt. Mannen nekar till brott, enligt stämningsansökan som lämnats in till Helsingborgs tingsrätt.