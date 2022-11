Målgaranti med Valencia – men hur skadad är han?

Ecuador hamnade tidigt i underläge mot Nederländerna, men Valencias kvittering räddade 1–1 och en poäng.

Med målet såg Valencia till att ha gjort Ecuadors senaste sex mål i VM-sammanhang.

Det här är den imponerande listan:

+ Ett mot Schweiz 2014

+ Två mot Honduras 2014

+ Två mot Qatar 2022

+ Ett mot Nederländerna 2022

Toppar skytteligan

Med tre mål toppar Enner Valencia skytteligan i Qatar-VM. Kampen i grupp A om de två åttondelsfinalplatserna går in i den sista gruppspelsomgången. Nederländerna toppar på fyra poäng, lika många som Ecuador och trean Senegal står på tre poäng.

Ecuador och Senegal spelar en direkt avgörande match på tisdag. Men kan Valencia spela? Han byttes ut och fick direkt en rejäl ispåse surrad runt vänsterknäet.

Valencia byttes ut skadad i slutet av matchen.

Nederländerna var en besvikelse på Khalifa-stadion i al-Rayyan. Ändå fick de orangefärgade en utmärkt start.

Mittfältsterriern Davy Klaassen vann – som han oftast gör – en duell och bollen hamnade hos Cody Gakpo. 23-åringen från PSV Eindhoven är mest bekväm med högerfoten. Drömträffen visade vad han kan även med vänstervristen. Hernan Galindez var inte i närheten att kunna stoppa Gapkos andra mål i slutspelet.

Men målet redan efter drygt fem minuter lovade mer än det höll. Louis van Gaals manskap tog ledningen, men inte kommandot. Därtill var spelet för passivt, långsamt, osynkroniserat.

Räddades av ribban

Andries Noppert, som landslagsdebuterade mot Senegal, fick betydligt mera att stå i än Galindez. 28-åringen från Heerenveen briljerade mellan stolparna. Som när han, delvis skymd, reflexräddade Valencias rappa skott.

Pervis Estupinan tryckte på tilläggstid i första halvlek in vad han och Ecuador trodde var kvitteringen, men målet underkändes korrekt för offside. Flaggan hölls däremot nere och VAR-rummet hade inga invändningar när Valencia rakade in Nopperts retur minuter in i andra halvlek.

Gonzalo Plata var centimeter från att skicka in ett ecuadorianskt segermål men det hårda distansskott slog i ribban.