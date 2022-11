Rifalk om derbyvändningen: "Visar på karaktär"

Rögle vann grundserien i våras och åkte ut i SM-semifinal mot det slutliga guldlaget Färjestad, men laget från nordvästra Skåne har inte gått att känna igen denna säsong.

Inför Skånederbyt borta mot Malmö stod Rögle på 25 poäng och parkerade som elva i SHL-tabellen. Kom möjligen vändningen mot den stora Skånerivalen?

Med två mål inom loppet av 50 sekunder vände nämligen Rögle ett 1–2-underläge till seger med 3–2.

"Haft lite problem"

— Starkt att få med oss en trea. Att hämta upp ett sådant underläge visar på karaktär i den här gruppen, som vi kanske inte har sett förut. Jag tror att det är jätteviktigt att vi får med oss det här, säger Röglemålvakten Christoffer Rifalk, som svarade för flera avgörande räddningar.

TT: Hur har säsongen varit för er?

— Vi har haft lite problem med att hitta vårt spel. Inte riktigt varit konsekventa, släppt till för många lägen och inte gjort tillräckligt med mål helt enkelt. Det är många bitar som inte riktigt har fungerat, men samtidigt har vi känt hela tiden att vi har en stark grupp. Nu har vi några bra matcher på rad, det känns som att det är något att bygga vidare på, säger Rifalk.

Vändningen påbörjades 13.42 in på den tredje akten. Först satte Riley Sheen 2–2-kvitteringen i numerärt överläge och 50 sekunder senare satte Marco Kasper segermålet bakom Daniel Marmenlind i hemmamålet inför drygt 10 000 åskådare.

— En riktigt viktig seger för oss. Alltid viktig att slå Malmö, men också med tanke på tabelläget, säger segerskytten Marco Kasper, som i mittenakten fick se lagkamraten Adam Engström reducera till 1–2.

Ett avgörande läge i matchen var när Carl Söderbergs 3–1-mål knappt sju minuter in på den sista perioden blev bortdömt. En videogranskning visade att pucken gick i mål via Söderbergs ena hand, som han inte höll klubban i.

— Sett över 60 minuter ska vi vinna den här matchen, helt klart. Med tanke på hur många öppna mål och frilägen vi har. Det är egentligen för dåligt att vi inte tar tre poäng, säger Malmötränaren Tomas Kollar.

Malmö såg verkligen ut att gå mot segern. Drygt fyra minuter in på den andra perioden skickade lagkaptenen Söderberg in ledningsmålet och åtta sekunder senare sköt Carl Persson in 2–0.

Tionde raka hemmaförlusten

Just Persson lär drömma mardrömmar om Christoffer Rifalk. Malmöforwarden fick se ett par kanonlägen räddas av Röglemålvakten.

— Jag tycker att vi förtjänar tre poäng, men vi får inte tre poäng. Det är tungt, säger Kollar.

För Malmö – som vann det första Skånederbyt på bortais i slutet av september (2–1) – var det tionde raka förlusten på hemmaplan. Åtta av dem har kommit under ordinarie tid. Malmö står kvar på 25 poäng på 22 matcher och är nästjumbo i SHL.

— Det är inte kul att förlora och inte på det här sättet heller, säger Tomas Kollar.