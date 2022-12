Det var för en dryg vecka sedan som Toronto Maple Leafs meddelade att Börje Salming gått bort i sviterna av sjukdomen ALS.

Dessförinnan hyllades hockeyikonen stort under både Hall of fame-helgen i Toronto och under Tidernas hockeygala i Stockholm.

– Man blir ju rörd till tårar när man tänker på bemötandet, säger Börjes bror Stig Salming, med gråten i halsen, i onsdagens sändning av "Efter Fem" i TV4.

– Någonstans känns det i efterhand som att orken tog slut efter det där på något vis. Det känns som att kroppen gav upp efter allt detta och vi hade ju fått besked om att det var kanske tre veckor kvar, men nu gick det två veckor snabbare.

Stig Salming: "På ett otäckt sätt"

Stig Salming beskriver den gångna veckan efter broderns död som "gräslig" på många sätt.

– Jag tänker mest på Börjes fru Pia som har genomlidit det här som jag gått igenom förra året när min egen fru gick bort i cancer. Så det är en återupprepning och jag känner igen situationen på ett otäckt sätt, säger han i programmet.

Samtidigt betonar Stig att hyllningarna av hans lillebror betytt mycket för hela familjen och han blir återigen rörd när han berättar hur människor lagt blommor och ljus i trappuppgången vid Börjes bostad.

