Kanes lättnad – bröt måltorkan: "Tog våra chanser"

"Lejonderbyt" mellan England och Senegal präglades inledningsvis av lågt tempo, smällar och brist på kreativitet.

Första halvtimmen var det dock, afrikanska mästaren, Senegal som såg hungrigast ut. Framför allt eftersom Harry Maguire i det engelska mittförsvaret inledde skakigt och gav bort boll efter boll.

Men hans mittbackskollega John Stones och målvakten Jordan Pickford räddade England från baklängesmål varsin gång.

Då blixtrade "Three lions" till. Jude Bellingham drog iväg i djupled, fick bollen och slog in den i straffområdet. Där dök Jordan Henderson upp. Mittfältaren kunde enkelt raka in 1–0 till engelsmännen.

I slutsekunderna av tilläggstiden på första halvlek dubblade England ledningen.

Harry Kane, Englands lagkapten, pangade enkelt in 2–0 efter en kontring. Målet var det första i mästerskapet för Kane – som vann skytteligan i VM 2018.

— Jag är anfallare, så alltid när jag gör mål är jag glad, säger Kane.

I inledningen av den andra halvleken utökade Bukayo Saka Englands ledning ytterligare. Yttermittfältaren lyfte elegant in 3–0 bakom Édouard Mendy i Seneglas mål.

Därefter fick "Lejonen från Teranga" mestadels jaga boll medan "Three Lions" enkelt spelade av matchen.

I kvartsfinal möter England Frankrike.

— Det kommer att bli en riktigt tuff match, de är regerande mästare. Det kommer att bli en trevlig kamp, säger Kane.