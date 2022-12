Så har Uefa missgynnat Rosengård: "Sämre för oss"

Inför lottningen av de fyra fyrlagsgrupperna i damernas Champions League delas de 16 kvalificerade klubbarna in i fyra potter.

I pott 1 placeras titelförsvararen samt ligavinnarna i de tre högst rankade nationsförbunden. Om titelförsvararen kommer från ett land som är topp tre placeras ligavinnaren från det fjärde rankade förbundet i pott 1. Detta har varit fallet de två säsonger som det funnits ett gruppspel i Champions League – den engelska ligavinnaren (denna gång Chelsea) har då hamnat i pott 1.

För pott 2 till 4 rankas klubbarna enligt Uefas klubblagskoefficient, som på damsidan består av två delar. Den ena delen gäller de poäng som varje enskild klubb har spelat in i Champions League under en femårsperiod. Till denna summa läggs 20 procent av de poäng som klubbens nationsförbund har spelat in under en femårsperiod.

Till årets lottning räknades säsongen 2017–2018 till och med säsongen 2021–2022.

På herrsidan rankas klubbarna enbart efter de poäng som varje enskild klubb spelat in under en femårsperiod. Enda gången som 20 procent av nationspoängen används är när ett lag har en lägre klubbrankning än sin nationsrankning, men vid ett sådant scenario adderas inte den delen till klubblagskoefficienten.

Om damernas Champions League hade haft samma system som herrarna hade Rosengård denna säsong hamnat i pott 2 i stället för pott 3. Tack vare Englands nationsrankning hamnade i stället Arsenal i pott 2, men sett till enbart klubblagsrankningen skulle Londonklubben ha varit i pott 3.

Även spanska Real Madrid är en vinnare med nuvarande rankningssystem. Klubben hamnade i pott 3, men hade med herrarnas system varit i pott 4 och skulle då ha bytt plats med schweiziska Zürich.

Säsongen 2021–2022 – den första med gruppspel – hade pott 2 sett likadan ut och Häcken hade hamnat i pott 3, oavsett vilket rankningssystem som tillämpas.

Den säsongen påverkades enbart pott 3 och 4. Tyska Hoffenheim och spanska Real Madrid stod på noll klubblagspoäng, men placerades i pott 3 tack vare nationspoängen.