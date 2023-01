Ingen norsk draghjälp: "Tråkigt"

Halfvarsson var länge med i den klunga som Poromaa var med i men fick till slut släppa vilket renderade att han trillade ner ett par hack i placeringarna i Tour de Ski-loppet över 10 kilometer i klassisk stil i Val Müstair, Schweiz.

— Jag hade velat vara med i den klungan. Jag drar otroligt mycket och får ingen riktig draghjälp. Jag får lite draghjälp av "Wille" (Poromaa) ibland men jag drar väl i princip två hela varv i början, det är lite synd att jag inte får mer hjälp.

TT: Besviken?

— Besviken är fel att säga, det är en hel drös med starka norska åkare vi har med oss i vår klunga jag och "Wille", men vi får inte draghjälp på hela vägen, inte ett tag får vi av de norska åkarna, det är lite synd.

— Vi åkte bra både jag och "Wille", vi vet hur starka de norska åkarna är. Det känns som att de hade kunnat vara med och dra lite mer.

"Vi fick göra jobbet"

Byström är inne på samma sak.

— Ser man på gänget som var där, Holund (Hans Christer, Norge), Krüger (Simen Hegstad, Norge), Røthe (Sjur, Norge), otroligt många bra åkare, hade de hjälpts åt tror jag de hade tagit igen Klæbo (Johannes Høsflot, Norge) faktiskt, säger Byström.

— Men nu var det vi som fick göra jobbet och nu känns det lite tråkigt att inte fler kunde hjälpa till, samtidigt förstår jag om inte norrmännen ville dra i kapp Klæbo.

På frågan om det var dåligt av de norska åkarna att inte hjälpa till mer svarar Byström:

— Nej, jag har förståelse för att de tänker annorlunda än vi, men för vår del så tycker jag det var bra att William och Calle körde och fick ner sekundantalet mot toppen.

Ingen klockren start

Nu väntar en vilodag innan Tour de Ski fortsätter på tisdag i Oberstdorf, Tyskland. Även då med 10 kilometer i klassisk stil, men med individuell start.

— Det har inte varit en klockren start, men inte en bedrövlig start heller. Ok minus. Det hade varit ok om jag hade varit med "Wille" och det gänget in i dag, säger Halfvarsson.

Klæbo vann jaktstarten med drygt tio sekunder före landsmannen Pål Golberg och italienaren Federico Pellegrino och drygade ut sin ledning i touren.

Övriga svenska placeringar: Eric Rosjö (27), Anton Persson (31), Johan Häggström (44), Oskar Svensson (50), Leo Johansson (91).