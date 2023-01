Martina Navratilova har drabbats av cancer

"Den här dubbla smällen är allvarlig men kan fortfarande fixas. Jag hoppas på ett positivt resultat. Det kommer att vara jobbigt ett tag men jag kommer kämpa så gott jag kan", skriver 66-åringen i ett uttalande enligt flera brittiska medier.

Navratilova har under karriären vunnit 59 grand slam-titlar, varav 18 i singel, 31 i dubbel och 10 i mixeddubbel. I och med cancerbeskedet tvingas hon ställa in sin medverkan som tv-expert under Australien Open i Melbourne som inleds den 16 januari.